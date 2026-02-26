ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διευκρινίσεις για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων για κυριότητα αγροτεμαχίων μέσω ΚΑΕΚ

26/02/2026
Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων από τους αγρότες οι οποίες αποδεικνύουν την κυριότητα  αγροτεμαχίων μέσω ΚΑΕΚ εξέδωσε το απόγευμα της Τετάρτης (25/02) το γραφείο Τύπου του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή  Χατζηδάκη.

Πιο αναλυτικά, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1.      Όπως έχει ήδη αποφασιστεί από την κυβέρνηση για ιδιοκτησίες κάτω των 20 στρεμμάτων δεν απαιτείται από τους αγρότες η υποβολή ΑΤΑΚ προκειμένου να λάβουν τις αντίστοιχες  ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Αρκεί η υποβολή ΚΑΕΚ.
2.      Στις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζεται η υποβολή ή η επανυποβολή ή η διόρθωση του σχετικού ΑΤΑΚ αν αυτό έχει υποβληθεί. Αρκεί μόνο το ΚΑΕΚ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν πρέπει να ζητούν τίποτα παραπάνω από τους εν λόγω αγρότες.

