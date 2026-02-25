Εκδόθηκε η απόφαση συνέχισης του έργου για τις αρδευτικές γεωτρήσεις του ΤΟΕΒ Σελλάνων Καρδίτσας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44090/20.02.2026 (ΑΔΑ: Ψ1Τ04653ΠΓ-ΩΟΣ) Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, το έργο «Υπογειοποίηση – Εκσυγχρονισμός Δικτύου Αρδευτικών Γεωτρήσεων Τ.Ο.Ε.Β. Σελλάνων, Ν. Καρδίτσας» εντάσσεται στο ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-1.1 – Δράση 1, με συνολικό προϋπολογισμό 27.556.321,50 ευρώ, διασφαλίζοντας την ομαλή πορεία προς τη δημοπράτηση και υλοποίησή του.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο είχε αρχικά ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014–2020 στις 2/7/2019 (Απόφαση Ένταξης 4712/2-7-2019) με προϋπολογισμό 4.255.000 ευρώ και αντιμετώπιζε σοβαρό κίνδυνο απένταξης λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση και εκκρεμοτήτων τεχνικής ωρίμανσης.

Χάρη στις συντονισμένες και επίμονες προσπάθειες του Υπουργού Κ. Τσιάρα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, το έργο αναμορφώθηκε πλήρως, εξασφαλίζοντας την τεχνική και οικονομική του ωρίμανση. Ο αρχικός προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε σε 27.556.321,50 € με την υπ’ αριθμ. 188646/11-7-2025 Απόφαση για την 4η τροποποίηση της ένταξης, δίνοντας νέα ώθηση στην υλοποίηση του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (2023-2027) του ΥΠΑΑΤ χωρίς την εμπλοκή άλλου Υπουργείου.

Η Απόφαση συνέχισης του έργου στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (2023-2027) του ΥΠΑΑΤ, που εκδόθηκε υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Κ. Τσιάρα, διασφαλίζει την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και την ομαλή πορεία του έργου προς τη δημοπράτηση και υλοποίηση, με κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό των μέσων άρδευσης, περιλαμβάνοντας:

Την εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.

Την άμβλυνση προβλημάτων λειτουργίας των επιφανειακών δικτύων άρδευσης (διαρροές, θραύσεις, απώλεια νερού).

Την αποδοτικότερη λειτουργία των αντλιοστασίων και τη μείωση των δαπανών συντήρησης των γεωτρήσεων λόγω παλαιότητας εξοπλισμού.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση των επιφανειακών δικτύων άρδευσης με υπόγεια, καθώς και ο εκσυγχρονισμός και η βελτιστοποίηση των αντλητικών συγκροτημάτων που τροφοδοτούν τα δίκτυα στα αγροκτήματα: Καλογριανών, Μαραθέας, Κόρδας, Πεδινού, Προαστίου, Αγίας Τριάδας, Μαγούλας, Παλατοχωρίου, Ριζοβουνίου, Μακρυχωρίου και Σερβωτών, στην περιοχή αρμοδιότητας ΤΟΕΒ Σελλάνων.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν 73 αρδευτικές γεωτρήσεις και τα συνοδά τους δίκτυα, καλύπτοντας συνολική έκταση 14.400 στρ.. Προβλέπεται η εγκατάσταση σύγχρονου Η/Μ εξοπλισμού, η πλήρης ανακατασκευή των γεωτρήσεων, καθώς και ο αυτοματισμός του συστήματος άρδευσης μέσω ηλεκτρονικών υδροληψιών (προπληρωμένες κάρτες, κεντρικό σύστημα ελέγχου, τηλεμετρία/τηλεέλεγχος). Τα μήκη σωληνώσεων φθάνουν τα 52.616,10 m.