Έβρος: Με την «Κυρά του Δέλτα» συναντήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης (φώτος)

Με την «Κυρά του Δέλτα» στον Έβρο συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη σε περιοχές που έχουν πληγεί από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα. Η Άρτεμης Παπακωστίδου-Διακάκη και ο σύζυγός της, Νικόλας υποδέχθηκαν τον Πρωθυπουργό και τον φιλοξένησαν και γευμάτισαν μαζί του στην καλύβα τους.

Η κα Παπακωστίδου ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την προσωπική μέριμνα που έχει επιδείξει ώστε να ηλεκτροδοτηθεί για πρώτη φορά το σπίτι όπου κατοικεί επί δεκαετίες με τον σύζυγό της, μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, όπως και για την τοποθέτηση δορυφορικού τηλεφώνου που τους επιτρέπει να επικοινωνούν απρόσκοπτα με τον υπόλοιπο κόσμο από την ακριτική περιοχή. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με την κα Παπακωστίδου και τον σύζυγό της για τη ζωή στην παραμεθόριο, τα κίνητρα που έχουν δοθεί για μετεγκατάσταση εργαζόμενων και οικογενειών στον Έβρο και για τη σημασία της συνεχιζόμενης στήριξης της περιφέρειας, με μέτρα όπως η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2027 για όσους κατοικούν σε μικρούς οικισμούς. (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Στη συνέχεια βρέθηκε στον συνοριακό σταθμό των Κήπων, όπου ενημερώθηκε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις πλημμύρες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μετάσχει στο 2ο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη.​

