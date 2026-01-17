Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές καλαμποκιού

Σε ένα περιβάλλον πίεσης κινείται την τελευταία εβδομάδα η αγορά του καλαμποκιού σε διεθνές επίπεδο, με αρκετές αβεβαιότητες σχετικά με τις μελλοντικές τιμές και την προσφορά. Τα στοιχεία από τις χρηματιστηριακές τιμές και τις κινήσεις στις αγορές δείχνουν ότι η βασική πηγή ζωοτροφής –τουλάχιστον στην Ελλάδα– κυμαίνεται χαμηλότερα από τον μέσο όρο του έτους, αν και το ουκρανικό καλαμπόκι έχει ακριβύνει, λόγω του κόστους μεταφοράς από τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και της μείωσης των αποθεμάτων. Αντιθέτως, τις τιμές συγκρατούν τα ευρωπαϊκά καλαμπόκια, λόγω των αυξημένων αποδόσεων (+20%) σε σχέση με πέρυσι.

Με την έναρξη της νέας χρονιάς, οι τιμές στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Σικάγο (CBOT) συνεχίζουν να δείχνουν αυξημένο όγκο συναλλαγών και έντονη εμπορευσιμότητα στα συμβόλαια του Μαρτίου 2026. Βάσει των πιο πρόσφατων στοιχείων από τις αγορές των ΗΠΑ, οι συμβάσεις καλαμποκιού για τις πρώτες εγγυήσεις του 2026 κατέγραψαν μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, με το συμβόλαιο Μαρτίου 2026 να κλείνει την Πέμπτη στα 420,2 σεντς ανά μπούσελ, έναντι 446 την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου (-5,8%). Οι αντίστοιχες τιμές που επικρατούσαν στις αρχές του 2025 ήταν πέριξ των 476 σεντς ανά μπούσελ, με υψηλό έτους στα 515,75 (18 Φεβρουαρίου) και χαμηλό έτους στα 389,25 (29 Ιουλίου).

Παρά την αξιοσημείωτη εμπορευσιμότητα στις χρηματιστηριακές αγορές, η τιμή της φυσικής αγοράς (cash price) του καλαμποκιού παρουσίασε μικρές διορθώσεις σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα που είχε φτάσει στο τέλος του 2025, με τη μέση τιμή στις ΗΠΑ να κινείται γύρω από τα 400 σεντς ανά μπούσελ.

Μένοντας στις φυσικές αγορές, η πιο σημαντική για το ελληνικό καλαμπόκι είναι η ουκρανική παραγωγή. Η τελευταία τιμή παραγωγού (12 Ιανουαρίου), σύμφωνα με το UkrAgroConsult, είναι στα 8.750 UAH/τόνο, ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με την τιμή του Ιανουαρίου του 2025. Αντιθέτως, υπάρχει σημαντική αύξηση στις τιμές επί πλοίω με αναχώρηση από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, λόγω της αύξησης του κόστους της μεταφοράς: 222,5 ευρώ/τόνο στις 15 Ιανουαρίου 2026, έναντι 207 ευρώ/τόνο τον Ιανουάριο του 2025.

Άλλη σημαντική εμπορική αγορά για τη Μεσόγειο είναι η Μπολόνια. Σύμφωνα με το τελευταίο κλείσιμο του τοπικού χρηματιστηρίου εμπορευμάτων, η τιμή του καλαμποκιού για ζωοτροφή είναι στα 229 ευρώ/τόνο (15 Ιανουαρίου 2026), ενώ πέρυσι ήταν στα 235 ευρώ/τόνο (9 Ιανουαρίου 2025). Δηλαδή μία μικρή μείωση της τάξης του 2,6%.

Τέλος, κοντά στο χαμηλό έτους έκλεισαν την Τετάρτη οι τιμές στο Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων του Παρισιού (Euronext). Συγκεκριμένα στα συμβόλαια του Μαρτίου 2026, που βασίζονται κυρίως στο γαλλικό προϊόν από την πεδιάδα του Λίγηρα (Ναντ), καταγράφηκε ετήσια μείωση 11,1%. Το κλείσιμο της 15ης Ιανουαρίου 2026 ήταν στα 190,25 ευρώ/τόνο, έναντι 214 ευρώ/τόνο στις 13 Ιανουαρίου 2025. Το υψηλό έτους έφτασε στα 230,25 (21 Φεβρουαρίου) και το χαμηλό έτους στα 184,5 (24 Οκτωβρίου). Την τελευταία εβδομάδα, το συγκεκριμένο συμβόλαιο «έχασε» μόλις 1 ευρώ ανά τόνο.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι, ενώ η αυξημένη παραγωγή και οι ικανοποιητικές καλλιεργητικές συνθήκες κρατούν σε μεγάλο βαθμό την προσφορά επαρκή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, οι κλιματικές αλλαγές και οι παγκόσμιες τάσεις της ζήτησης μπορούν να διαμορφώσουν τελείως διαφορετικά δεδομένα για τις τιμές μέσα στο 2026.

Σημ.: Το κείμενο δημοσιεύθηκε πρώτα στο e-paper της «ΥΧ» και στη συνέχεια ενημερώθηκε με τις τελευταίες τιμές