Οι επιχειρήσεις οίνου (CEEV), απέναντι στους αγρότες της Ευρώπης για τη Mercosur

Όπως είναι γνωστό εγκρίθηκε την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, με ειδική πλειοψηφία των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σχέδιο συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με τη Mercosur, το οποίο υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει τώρα να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό συμβαίνει παρά την έντονη αντίθεση των Γάλλων αγροτών (η οποία οδήγησε στην ψήφο της Γαλλίας κατά της συμφωνίας στις 9 Ιανουαρίου), οι οποίοι ανησυχούν για τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις τέσσερις χώρες της Mercado Común del Sur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, αλλά όχι τη Βολιβία, η οποία εντάχθηκε το 2023). Η οινοβιομηχανία αναμένεται να επωφεληθεί από το άνοιγμα της αγοράς της Νότιας Αμερικής, ιδίως της αγοράς της Βραζιλίας, και η συμφωνία αυτή χαιρετίζεται ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεων Οίνου (CEEV).

Με τη Βραζιλία στο στόχαστρό τους, οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς οίνου γενικά χαιρετίζουν την αποφασιστική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επικύρωση και εφαρμογή της συμφωνίας της Mercosur, ακόμη και αν κάποιοι λυπούνται που αυτό γίνεται εις βάρος άλλων γεωργικών τομέων.

«Σε μια εποχή που η γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα συνεχίζει να αυξάνεται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει και να διασφαλίσει τις εμπορικές της σχέσεις με αξιόπιστους εταίρους», δήλωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεων (CEEV) εμπορίου οίνου στο LinkedIn, προσθέτοντας ότι «η συμφωνία ΕΕ-Mercosur αποτελεί μια στρατηγική ευκαιρία για την ενίσχυση της συνεργασίας με βασικές αγορές» με σημαντικό «δυναμικό ανάπτυξης για τα ευρωπαϊκά κρασιά στη Βραζιλία. Η σταδιακή κατάργηση των δασμών θα επιτρέψει στους Ευρωπαίους οινοπαραγωγούς να αξιοποιήσουν πλήρως αυτές τις ευκαιρίες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην περιοχή».

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε την αποσταθεροποίηση άλλων γεωργικών τομέων για να επωφεληθούμε από αυτό».

Ενώ το άνοιγμα νέων αγορών είναι πλεονεκτικό, δεν πρέπει να γίνει εις βάρος άλλων γεωργικών τομέων, υποστηρίζει ο Jean-Marie Fabre, πρόεδρος των Ανεξάρτητων Οινοπαραγωγών της Γαλλίας. «Τα κρασιά παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη Mercosur, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε την αποσταθεροποίηση άλλων γεωργικών τομέων για να επωφεληθούμε από αυτήν. Στις εμπορικές συμφωνίες του αύριο, οι γεωργικοί τομείς πρέπει να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά από όλους τους άλλους. Ως αγρότες, δεν μπορούμε να δεχτούμε να θυσιάζουμε τον γειτονικό τομέα. Ας διαχωρίσουμε τις συμφωνίες τροφίμων από άλλες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών», προτείνει ο οινοποιός από το Fitou (Aude).

Πηγή: keosoe.gr