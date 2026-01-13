Θεσσαλία: SOS εκπέμπουν τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων

Την άμεση χρηματοδότηση – στήριξη των παραγωγών, που αφορούν δαπάνες γεωργικών εφοδίων ή και απευθείας των συναδέλφων, που διατηρούν καταστήματα γεωργικών εφοδίων ζητά σε επιστολή του -μεταξύ άλλων- ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρισας, καθώς ο κλάδος εκπέμπει SOS.

Σύμφωνα με την επιστολή του Γεωπονικού Συλλόγου, «για τη στήριξη της παραγωγής απαιτείται ένα ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τους παραγωγούς με μικρό ή μηδενικό επιτόκιο και ευνοϊκή περίοδο αποπληρωμής, άμεσα συνδεδεμένο με την εξόφληση τιμολογίων προς τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων και παροχή δανειοδότησης των καταστημάτων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους για την αναπλήρωση των αποθεμάτων και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν άμεσα τους παραγωγούς».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Γεωπόνων, Θεόδωρος Κατσής, μιλώντας στην «ΥΧ», ανέφερε ότι «η κατάσταση που επικρατεί στα καταστήματα γεωργικών εφοδίων είναι δύσκολη και το μέλλον αβέβαιο. Δυστυχώς, από το 2023, όταν και η περιοχή μας χτυπήθηκε από το Daniel, μέχρι και σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις και οικονομικά έχουμε φτάσει στα όριά μας. Οι περισσότεροι λειτουργούμε ως “άτοκες τράπεζες”, καθώς πιστώνουμε τους αγρότες, προκειμένου να καλλιεργήσουν και να μπορέσουν να εξοφλήσουν τις παλαιότερες οφειλές. Όλη αυτή η ανακύκλωση της χασούρας δεν οδηγεί πουθενά. Οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με τις προβληματικές πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, μας έχουν φέρει σε δύσκολη κατάσταση, αφού δεν μπορούμε να πληρωθούμε στην ώρα μας. Από την άλλη, είναι δύσκολο να μην πιστώσεις έναν αγρότη, που τον έχεις πελάτη για χρόνια. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, όμως, η κατάσταση, έχουμε πάψει να κυνηγούμε νέους πελάτες, γιατί φοβόμαστε αν θα πληρωθούμε και πότε. Μιας και αναφέρθηκα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δυστυχώς, από αυτήν την ιστορία την πλήρωσαν οι πραγματικοί παραγωγοί και όχι οι απατεώνες, οι οποίοι δεν ήταν πελάτες μας, αφού δήλωναν εκτάσεις και άρμεγαν …αέρα.

Σκεφτείτε ότι από τις πλημμύρες του Daniel το 14% των δικαιούχων δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί. Αυτό που προτείνουμε, σε συνεργασία με τον Γεωπονικό Σύλλογο Λάρισας, είναι να υπάρξει μία συμβολαιακή κάρτα και, μέσω αυτής, ο παραγωγός, όταν έρχεται η ώρα της επιδότησης, να γίνεται η παρακράτηση των οφειλών του στα καταστήματά μας, όπως συμβαίνει και με τις εισφορές του ΕΛΓΑ. Ακόμη θα πρέπει να μας δοθούν άτοκα δάνεια, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής τα επόμενα, με την εγγύηση του κράτους, όπως συμβαίνει και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σε λίγο καιρό οι αγρότες θα χτυπήσουν την πόρτα μας, για να πάρουν λίπασμα για τα σιτάρια και από τον Μάρτιο σπόρους για βαμβάκι, καλαμπόκι κι άλλες καλλιέργειες. Με τι δυνατότητα να τους τα δώσουμε, εάν δεν έχουμε εξοφληθεί για τις περσινές και προπέρσινες οφειλές σε εφόδια και λιπάσματα; Εάν θέλει η κυβέρνηση να στηρίξει πραγματικά την παραγωγή, πρέπει να υιοθετήσει τις προτάσεις του γεωπονικού κόσμου», καταλήγει ο Θ. Κατσής.