Διεθνής παρουσία για τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού στη Fruit Attraction 2025
26/09/2025
Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, σε συνεργασία με την Ισπανική Ένωση Λωτού Kaki (Asociación Española del Kaki) , θα συμμετάσχει στη διεθνή έκθεση FRUIT ATTRACTION 2025, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκστρατείας EU Fruit Basket España.
Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, στον εκθεσιακό χώρο IFEMA MADRID (Περίπτερο 3, Θέση 3C14), θα παρουσιαστούν τα κορυφαία ευρωπαϊκά φρούτα: ροδάκινα, νεκταρίνια, ακτινίδια και λωτοί Kaki – προϊόντα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη φρεσκάδα και την πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας και βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συμμετοχή του Συνεταιρισμού στη Fruit Attraction ενισχύει τη διεθνή παρουσία των #VelvitaBrands και αντανακλά τη σταθερή δέσμευση για συνεργασίες, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη.