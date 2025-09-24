Κρίση ηγεσίας στη Nestlé – Παραίτηση προέδρου μετά την αιφνιδιαστική απόλυση του CEO

Σε πρωτοφανή αναταραχή βρίσκεται η Nestlé, καθώς ο πρόεδρος της εταιρείας, Paul Bulcke, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αιφνιδιαστική απόλυση του CEO Laurent Freixe. Η απόφαση έρχεται μετά από έντονες επικρίσεις μετόχων για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το σκάνδαλο που αφορούσε τον διευθύνοντα σύμβουλο.

Ο Bulcke θα αντικατασταθεί από τον νυν αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Pablo Isla, την 1η Οκτωβρίου, περίπου δύο χρόνια νωρίτερα από το αρχικό σχέδιο διαδοχής, που προέβλεπε την ανάληψη της ηγεσίας το 2026. Ο Bulcke, βετεράνος της Nestlé με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας στην εταιρεία, είχε προηγουμένως ηγηθεί του ομίλου ως CEO από το 2008 έως το 2016.

Η κρίση ξεκίνησε με την απόλυση του Freixe, ο οποίος απομακρύνθηκε μετά από έρευνα που αποκάλυψε ότι απέκρυψε μια ερωτική σχέση με άμεση υφισταμένη, παραβιάζοντας τον εταιρικό κώδικα δεοντολογίας. Ο Freixe απολύθηκε χωρίς αποζημίωση και αντικαταστάθηκε από τον Philipp Navratil, πρώην επικεφαλής της μονάδας Nespresso της Nestlé. Το διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαν και οι Bulcke και Isla, είχε διατάξει και εποπτεύσει την έρευνα που οδήγησε στην απόλυση.

Παρά τις φήμες ότι ο Bulcke ενδεχομένως προστάτευε τον CEO στα αρχικά στάδια της έρευνας, η εταιρεία διέψευσε τους ισχυρισμούς και τόνισε ότι ο Freixe αρνήθηκε να παραδεχθεί τη σχέση μέχρι τη στιγμή της απόλυσής του. Η Nestlé πλέον μετρά τρεις διαφορετικούς CEO σε μόλις έναν χρόνο, μετά και την παραίτηση του Mark Schneider τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, έπειτα από οκτώ χρόνια στην ηγεσία της εταιρείας.

Σε δήλωσή του, ο Bulcke εξέφρασε εμπιστοσύνη στη νέα ηγεσία: «Έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη νέα διοίκηση της Nestlé και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η σπουδαία εταιρεία είναι καλά τοποθετημένη για το μέλλον. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να αποσυρθώ και να επιταχύνω τη μεταβατική διαδικασία, επιτρέποντας στον Pablo και τον Philipp να προωθήσουν τη στρατηγική της εταιρείας με φρέσκο όραμα».

Η Nestlé αντιμετωπίζει πλέον μια κρίσιμη περίοδο, με τη διοίκηση να πρέπει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των μετόχων και την εταιρική σταθερότητα, ενώ ταυτόχρονα η αλλαγή ηγεσίας έρχεται σε μια χρονική συγκυρία σημαντικών προκλήσεων για τον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Η παράλληλη διαχείριση σκανδάλων, αλλαγών στην ηγεσία και αναδιάρθρωσης στρατηγικής καθιστά τη Nestlé ένα κρίσιμο παράδειγμα για το πώς οι πολυεθνικές εταιρείες πρέπει να ισορροπήσουν διαφάνεια, δεοντολογία και επιχειρηματική συνέχεια.