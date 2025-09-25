ΑΠΣΙ Πίνδος: Ακολουθώντας τα βήματα της αγοράς με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης

Μετά από μια χρονιά-σταθμό, το 2024, στην οποία η κερδοφορία κατέγραψε μεγάλη άνοδο και ο δανεισμός περιορίστηκε κατά 42,6%, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» θέτει σε εφαρμογή νέο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 70 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2025-2030. Στόχος του είναι η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και η μετάβαση στην «πράσινη» ενέργεια, που θα ενδυναμώσουν τη θέση του τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, αναδεικνύοντας την ΠΙΝΔΟΣ σε πρότυπο βιώσιμης πτηνοτροφίας.

Στο περιθώριο εκδήλωσης για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του συνεταιρισμού, ο γενικός διευθυντής, Λάζαρος Τσακανίκας, δήλωσε στην «ΥΧ» σχετικά με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης: «Ο συνεταιρισμός ακολουθεί τα βήματα της αγοράς. Όταν η αγορά είναι σε ύφεση, κάνουμε συντηρητικές κινήσεις ανάπτυξης, όταν υπάρχει μεγάλη αύξηση της ζήτησης, ακολουθούμε κι εμείς με πιο γοργό βήμα, για να καλύψουμε τους καταναλωτές και τους πελάτες μας».

Νωρίτερα, σε όλους τους δημοσιογράφους, είχε εξηγήσει ότι «το κρέας από κοτόπουλο έχει σταθερή αύξηση της ζήτησης περίπου στο 3%-4% ετησίως, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, λόγω της χαμηλής τιμής του σε σχέση με τα άλλα κρέατα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τιμή του κοτόπουλου στη λιανική αγορά δεν έχει αυξηθεί από την εποχή του κορονοϊού».

Όταν ρωτήσαμε, ως «ΥΧ», τον κ. Τσακανίκα για την τιμή παραγωγού με την οποία αγοράζει το κρέας από τους παραγωγούς, μας είπε: «Η τιμή είναι σταθερή, δεν αλλάζει, ο παραγωγός ξέρει πότε και πόσο θα πληρωθεί. Αυτό που κάνουμε είναι να του παρέχουμε ένα προνομιακό πακέτο παροχών, μέσα από το εκκολαπτήριο και το εργοστάσιο ζωοτροφών που διαθέτουμε, τόσο για νεοσσούς όσο και για ποιοτικές ζωοτροφές σε χαμηλή τιμή. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν έχουμε “διαρροή” μελών. Αντιθέτως, όλο και περισσότεροι πτηνοτρόφοι θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας».

Αύξηση κερδοφορίας κατά 178,5%

Το 2024 ήταν μια ιδιαίτερα θετική χρονιά για την ΠΙΝΔΟΣ. Ο κύκλος εργασιών για το 2024 ανήλθε σε 374,47 εκατ. ευρώ (+5,04%), ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) έφτασαν τα 30,52 εκατ. ευρώ. Το 2024, τα καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 178,5%, σε σχέση με το 2023 και οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 16,14%, ενώ ο δανεισμός μειώθηκε δραστικά, φτάνοντας στα 31 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Τσακανίκας τόνισε πως η άνοδος συνεχίζεται και το 2025, με στοιχεία που καταγράφουν αύξηση σε όλες τις βασικές κατηγορίες παραγωγής:

Νεοσσοί: +8,83%

Ζωοτροφές: +4%

Προϊόντα κοτόπουλου: +10,3%

Έτοιμα ψημένα προϊόντα: +29,3%

Το νέο επενδυτικό πλάνο 2025-2030

Το φιλόδοξο σχέδιο, ύψους 70 εκατ. ευρώ, προβλέπει επενδύσεις που θα καλύψουν όλο το φάσμα της παραγωγής και της διάθεσης προϊόντων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

Δημιουργία νέου εκκολαπτηρίου.

Επέκταση της μονάδας έτοιμων ψημένων προϊόντων.

Ενίσχυση των γραμμών παραγωγής ζωοτροφών και του πτηνοσφαγείου.

Κατασκευή νέων πτηνοτροφικών μονάδων.

Αναβάθμιση στόλου μεταφορών (αγορά ηλεκτρικών οχημάτων).

Ψηφιοποίηση διαδικασιών.

Εγκατάσταση net metering και μπαταριών αποθήκευσης.

Λειτουργία μονάδας βιοαερίου 2MW για παραγωγή πράσινης ενέργειας.

Ο πρόεδρος του ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ, Ανδρέας Δημητρίου, επεσήμανε ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις ενισχύουν την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη διεθνή εξωστρέφεια, τοποθετώντας την ΠΙΝΔΟΣ στην πρώτη γραμμή της «πράσινης» πτηνοτροφίας. Στρατηγική επιδίωξη του συνεταιρισμού για τα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση των εξαγωγών, ώστε να αντιστοιχούν στο 10% του συνολικού κύκλου εργασιών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις αγορές των Βαλκανίων, της Γερμανίας, της Αγγλίας και των αραβικών χωρών. Παράλληλα, μεγάλη έμφαση δίνεται στα έτοιμα ψημένα προϊόντα, με στόχο ανάπτυξη 30% και στα προϊόντα γύρου, όπου αναμένεται εντυπωσιακή αύξηση 80%.

68 χρόνια ιστορίας και ανάπτυξης

Η ΠΙΝΔΟΣ ιδρύθηκε το 1958 από επτά παραγωγούς, με σκοπό την ανάπτυξη της πτηνοτροφίας στην Ήπειρο και τη στήριξη του εισοδήματος των τοπικών αγροτών. Σήμερα, με 500 μέλη παραγωγούς και 100 συνεργαζόμενους παραγωγούς, διαθέτει 600.000 τ.μ. πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, παράγοντας ετησίως 55 εκατ. κοτόπουλα και 400.000 όρνιθες αναπαραγωγής.

Το δίκτυο διανομής της περιλαμβάνει 18 υποκαταστήματα και κέντρα logistics, εξυπηρετώντας 8.000 σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα, χωρίς τη μεσολάβηση μεσαζόντων. Ο κ. Δημητρίου υπογράμμισε πως η ΠΙΝΔΟΣ «μεγάλωσε με σταθερά βήματα, εδραιώνοντας την ηγετική της θέση στην ελληνική πτηνοτροφία, αλλά και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή της περιοχής». Με 1.600 εργαζόμενους και συνεργασία με 600 παραγωγούς, η ΠΙΝΔΟΣ αποτελεί βασικό πυλώνα για την οικονομία της Ηπείρου.

Το 2024, οι απολαβές των παραγωγών αυξήθηκαν κατά 11,6%, ενώ δόθηκαν μισθολογικές αυξήσεις και πρόσθετες ενισχύσεις στα χαμηλότερα εισοδήματα. Στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο συνεταιρισμός εφαρμόζει την κυκλική πτηνοτροφία με πρακτικές που μειώνουν το οικολογικό αποτύπωμα, όπως:

Μετατροπή κοπριάς σε λίπασμα.

Χρήση ανακυκλωμένου νερού.

Ψύξη προϊόντων με αέρα

Αντικατάσταση πλαστικών τελάρων με χάρτινα, μειώνοντας τη χρήση πλαστικού κατά 90%.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η ΠΙΝΔΟΣ επιχειρεί να συνδυάσει την παραγωγική ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, στοχεύοντας να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην ελληνική πτηνοτροφία και να ενισχύσει την παρουσία της στη διεθνή αγορά.