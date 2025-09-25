PepsiCo, Mars και ADM συνεργάζονται για προώθηση της αναγεννητικής γεωργίας στην Πολωνία

Μια νέα, καινοτόμος πρωτοβουλία για την αναγεννητική γεωργία ξεκίνησαν οι PepsiCo, Mars και ADM στην Πολωνία, με στόχο να υποστηρίξουν 24 αγρότες στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών σε ολόκληρους κύκλους καλλιέργειας.

Το πρόγραμμα καλύπτει συνολικά 5.454 εκτάρια, με τη Mars να προωθεί αναγεννητικό σιτάρι σε 3.359 εκτάρια για ετικέτες όπως WHISKAS® και PEDIGREE® και τη PepsiCo να εφαρμόζει βιώσιμη καλλιέργεια ελαιοκράμβης σε 2.160 εκτάρια για δημοφιλή προϊόντα, όπως Lay’s και Doritos.

Η πρωτοβουλία προχωρά πέρα από τις παραδοσιακές, μεμονωμένες προσπάθειες βιωσιμότητας και εστιάζει σε μια ολιστική επιπέδου φάρμας προσέγγιση που ενισχύει την υγεία του εδάφους, βελτιώνει τη διαχείριση του νερού και αυξάνει τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Οι εταιρείες συνεργάζονται εφαρμόζοντας πρακτικές κατά τις οποίες εναλλάσσονται δημητριακά, όσπρια και καλλιέργειες εδαφοκάλυψης για φυσική ανανέωση θρεπτικών συστατικών και βελτίωση της δομής του εδάφους. Η ADM παρέχει οικονομική και τεχνική υποστήριξη στους αγρότες, ενώ εξειδικευμένοι τεχνικοί της Biospheres τους καθοδηγούν στην εφαρμογή των πρακτικών.

Οι αγρότες θα λάβουν οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών, όπως η συντηρητική κατεργασία εδάφους, ενισχύοντας παράλληλα τη δέσμευση άνθρακα. «Η αναγεννητική γεωργία βελτιώνει την υγεία του εδάφους, ενισχύει την ανθεκτικότητα των κτημάτων και μειώνει τις εκπομπές», δήλωσε η Archana Jagannathan, Chief Sustainability Officer της PepsiCo Europe, Middle East & Africa. «Η συνεργασία μας με Mars, ADM και τοπικούς αγρότες υιοθετεί ολιστική προσέγγιση που μπορεί να επεκταθεί πέρα από την Πολωνία», πρόσθεσε.

Ο Paul Gardner της Mars τόνισε ότι «η συνεργασία ενισχύει τις “κλιματικά έξυπνες” πρακτικές, μειώνει τις εκπομπές και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εδαφών». Η Katherine Pickus της ADM συμπλήρωσε: «Η πρωτοβουλία θα επιταχύνει την εφαρμογή αναγεννητικών πρακτικών και θα δημιουργήσει πιο ανθεκτικό αγροτικό σύστημα στην Πολωνία».

Με τη χρήση του Cool Farm Tool (CFT) για τη μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η πρωτοβουλία θα παράσχει πολύτιμα δεδομένα που μπορούν να καθοδηγήσουν μελλοντικές δράσεις και σε άλλες αγορές, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων.