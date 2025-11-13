Δίκτυο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας: Εκπαιδευτικά εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων στην Καστοριά

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Δίκτυο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Καστοριάς υλοποιεί σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων, σε συνεργασία με τα Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής του Δικτύου να ενδυναμώνει τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, προσφέροντάς τους πρακτικά εργαλεία, σύγχρονη γνώση και υποστηρικτικό περιβάλλον για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια είναι ανοιχτά σε όλους και όλες που ενδιαφέρονται για τις θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν, ανεξαρτήτως επαγγελματικού υπόβαθρου.

Τα εργαστήρια επικεντρώνονται στην ενίσχυση δεξιοτήτων ηγεσίας, επικοινωνίας, ψηφιακού μετασχηματισμού και αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι θεματικές ενότητες και οι αντίστοιχες ημερομηνίες είναι οι εξής:

«Ευ ζην στην επιχειρηματικότητα: Διαχείριση άγχους και αναζήτηση ισορροπίας στη ζωή και στην εργασία», στις 3 Νοεμβρίου και ώρα 17:30. «Σύγχρονη ψηφιακή επιχειρηματικότητα», στις 10 Νοεμβρίου και ώρα 18:00. «Χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης επιχειρήσεων», στις 18 Νοεμβρίου και ώρα 18:00.

Η συνεργασία με τα Κέντρα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση και στην πραγματική επαγγελματική πρόοδο των συμμετεχουσών, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την απασχόληση. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα υλοποιηθούν στο Ενυδρείο Καστοριάς και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.