Μεσσηνία: Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για τις τεχνικές θερμοκηπιακών καλλιεργειών

Δωρεάν πιλοτικό ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης, με τίτλο «Τεχνικές θερμοκηπιακών καλλιεργειών στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας», διοργανώνει ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με το ίδρυμα Ευγενίδου. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, θα έχει διάρκεια 25 ωρών (σ.σ. 5 ημέρες χ 5 ώρες) και περιλαμβάνει 15 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ώρες πρακτικής άσκησης. Τα θεωρητικά μαθήματα θα διεξαχθούν απογευματινές ώρες στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κυπαρισσίας.

Στόχος της δράσης, που εντάσσεται στο πλαίσιο της τρέχουσας εθνικής πρωτοβουλίας, είναι η ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των συμμετεχόντων που δραστηριοποιούνται σε εγκαταστάσεις θερμοκηπίων.

Η συνεργασία μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του Ιδρύματος Ευγενίδου αποτελεί μια στρατηγική συμμαχία, όσον αφορά την υλοποίηση κοινών δράσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

«Η συνεργασία αυτή αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς ενώνει την επιστημονική τεχνογνωσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στον αγροδιατροφικό τομέα με την υψηλή τεχνολογική και παιδαγωγική κατάρτιση, που προσφέρει το Ίδρυμα Ευγενίδου», σύμφωνα με τους δύο φορείς.