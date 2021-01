Αν. Δ/νων Σύμβουλος ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ: Οδηγός το περσινό ρεκόρ στις εισκομίσεις για τη Δωδώνη

WHO IS WHO Ο Μιχάλης Παναγιωτάκης είναι αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ηπειρώτικης γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ ΑΕ. Διετέλεσε γενικός διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ) ΑΕ., καθώς και γενικός διευθυντής στον ΕΟΜΜΕΧ και στην Τραμ ΑΕ. Το 2000 ανέλαβε γενικός διευθυντής στην εταιρεία Blauel Organic Products. Σπούδασε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι κάτοχος Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Hull στο Ην. Βασίλειο.