Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αγιά

Με τα τρακτέρ τους βγαίνουν αύριο Παρασκευή στην κεντρική πλατεία στις 11. 00 το πρωί οι αγρότες της Αγιάς διεκδικώντας “να περιληφθούν μήλα, κάστανα και αχλάδια της περιοχής σε πρόγραμμα ad hoc“.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαμαρτυρία έρχεται και στον απόηχο της συνάντησης που είχε χθες στην Αθήνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρα, αντιπροσωπεία της ΕΟΑΣ Λάρισας.

Σε ανακοίνωση τους για την αυριανή κινητοποίηση, αγροτικοί σύλλογοι της Αγιάς αναφέρουν:

“Κατά τη συνάντηση υπήρξε δέσμευση ότι τα κεράσια της Αγιάς θα αποζημιωθούν βάσει εκτιμήσεων και πορισμάτων του ΕΛΓΑ.

Τέθηκε, επίσης, από τους εκπροσώπους μας το αίτημα να ενταχθούν μήλα, κάστανα και αχλάδια σε πρόγραμμα ad hoc, όπως ισχύει και σε άλλες περιοχές της χώρας, με την πολιτική ηγεσία να μην εμφανίζεται αρνητική σε αυτό το ενδεχόμενο.

Συζητήθηκε ακόμη το σοβαρό ζήτημα της ευλογιάς των προβάτων, που απασχολεί έντονα τους κτηνοτρόφους της περιοχής, και επισημάνθηκε η ανάγκη άμεσης παρέμβασης, μέτρων στήριξης και οικονομικής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων.

Καλούμε όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους του Δήμου Αγιάς σε συλλαλητήριο με τρακτέρ την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, και ώρα 11πμ, στην Κεντρική πλατεία της Αγιάς, καθώς θεωρούμε απαραίτητο να ενταχθούν μήλα, κάστανα και αχλάδια σε πρόγραμμα ad hoc και να δοθούν ξεκάθαρες λύσεις για το θέμα της ευλογιάς.

Η συμμετοχή όλων είναι αναγκαία”.

Στο μεταξύ συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 2 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων προκειμένου να συζητήσει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και να αποφασίσει τις περαιτέρω κινήσεις της.

Πηγή: ertnews.gr