Λαζαρίδης: Δεν προκύπτουν ευθύνες για τους κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη – Το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και διακομματικό

«Παρά τη διακαή επιθυμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης περί του αντιθέτου, οι δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις στην Εξεταστική Επιτροπή και ο έλεγχος του συνόλου του αποδεικτικού υλικού κατέδειξαν δύο πράγματα: Αφενός ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη και αφετέρου ότι το πρόβλημα με τις αγροτικές αποζημιώσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικό και διακομματικό. Αυτή είναι η ουσία. Όλα τα υπόλοιπα αποτελούν πολιτικές ερμηνείες και επικοινωνιακές υπερβολές». Αυτό τόνισε, σε δήλωσή του, ο εισηγητής της πλειοψηφίας και βουλευτής της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης.

«Η κοινοβουλευτική μειοψηφία, ωστόσο, επιλέγει να αγνοεί την αλήθεια και να επαναλαμβάνει ακριβώς τα ίδια που έλεγε πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία. Δεν άκουσε, δεν αξιολόγησε, δεν αναθεώρησε. Η αλήθεια, όμως, δεν υπηρετείται με συνθήματα. Υπηρετείται με στοιχεία. Και τα στοιχεία μίλησαν», πρόσθεσε ο κ. Λαζαρίδης.