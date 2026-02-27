Πώς αποτιμά την συνάντηση με τον Τσιάρα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας

Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε προχθές με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Τσιάρα, αναφέρεται η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας θέτοντας για μια ακόμη φορά όλα τα εκκρεμή ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Λάρισας “η ηγεσία του Υπουργείου ακολούθησε την πεπατημένη που τόσες ημέρες ακούγαμε και στα μπλόκα, συμπάθεια για τα δίκαια αιτήματα μας όμως όχι στην ικανοποίηση τους καλυπτόμενοι είτε πίσω από τους κανονισμούς της Ε.Ε και της ΚΑΠ είτε προβάλλοντας τους ισχυρισμούς για σφιχτά δημοσιονομικά όρια. Η αλήθεια ήταν και παραμένει ότι υπάρχει μεγάλος δημοσιονομικός χώρος, τεράστια αποθέματα και πλεονάσματα από τις θυσίες του ελληνικού λαού αλλά δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας και στήριξη του πρωτογενούς τομέα κάτι που αντιπροσωπεία της ΕΟΑΣΝΛ το ανέδειξε ξανά”.

Όσον αφορά τις απαντήσεις που έλαβαν οι εκπρόσωποι των Λαρισαίων αγροτών επισημαίνουν ότι “ακόμη και υποσχέσεις που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην συνάντηση με την ΠΕΜ π.χ για την ΔΕΗ υπάρχει αρνητική εξέλιξη από όσο μας ενημέρωσαν καθώς η ΔΕΗ είναι κάθετα αντίθετη στο να εκδίδονται 2 λογαριασμοί τον χρόνο για το αγροτικό ρεύμα καθώς δεν έχουμε εισόδημα κάθε μήνα να πληρώνουμε λογαριασμούς και πάγια και με αυτό τον τρόπο όλο και περισσότεροι συνάδελφοι θα βιώσουν διακοπές στο αγροτικό ρεύμα από αδυναμία πληρωμής. Δεν υπάρχει θετική εξέλιξη για να ενταχθούν όλοι οι αγρότες στο μειωμένο τιμολόγιο και να μειωθεί ο χρόνος προσαρμογής και αξιοπιστίας σε όσους έχει γίνει διακοπή, ούτε τα ΤΟΕΒ και οι Δήμοι, ούτε να υπάρχει ρύθμιση χρεών με μικρή προκαταβολή και όχι στο υπέρογκο 60% που ζητάει η ΔΕΗ.

MONITORING: Εκφράσαμε την έντονη διαφωνία μας για το πώς λειτουργεί το monitoring και το αποτέλεσμα θα είναι να πεταχτούν στρέμματα έξω και μαζί με αυτά να χαθεί και η συνδεδεμένη ενίσχυση αλλά και το τσεκ για αυτές τις εκτάσεις. Ζητήσαμε να υπάρχει επιτόπιος έλεγχος ώστε να διορθωθούν τα αποτελέσματα και να μην χαθούν τα χρήματα αλλά δεν δεσμεύτηκαν σε αυτό, είπαν ότι είναι μεταβατική χρονιά και για το 2026 θα έχει καλύτερη λειτουργία. Για τις φωτογραφίες που ζητάνε θα δοθεί παράταση αφού ουσιαστικά δεν λειτουργεί το agrosnap, όμως λόγω της παράτασης θα υπάρχει καθυστέρηση στις πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Για κάθε είδους πληρωμές, συνδεδεμένων, εκκρεμοτήτων από την βασική, άλλες εκκρεμότητες, καταβολή του ποσού των 160 εκατομμυρίων που κερδήθηκε στα μπλόκα για Βαμβάκι, Σιτάρι, Κτηνοτροφία, και το de minimis για Τριφύλι, δεσμεύτηκαν ότι ως το Πάσχα θα γίνουν όλες οι πληρωμές.

ΝΕΑ ΚΑΠ: ότι συμφωνούν με το αίτημα του αγροτικού κινήματος για σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή και τον αριθμό του ζωικού κεφαλαίου και θα το προτείνουν χωρίς να είναι σίγουρο ότι θα γίνει αποδεκτό. Πως θα εντάξουν πρόγραμμα για αναδιαρθρώσεις που δεν υπάρχει σήμερα.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Όσοι δεν είχαν εγγραφεί στην ΜΑΕ ως 31 Αυγούστου, χάνουν τα χρήματα της επιστροφής του πετρελαίου. Δεν διευκρινίστηκε αν ισχύει η υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα άλλαζαν οι δείκτες λίτρων κατά προϊόν και θα ισχύουν οι νέοι δείκτες από τον Μάιο στις επιστροφές του ΕΦΚ που θα γίνονται. Ζητήσαμε να αρθεί το «καπέλο» των 100-150 ευρώ στον τόνο λίπασμα για το αποτύπωμα άνθρακα αλλά δεν το δέχτηκαν. Είπαν ότι θα αναλάβουν πρωτοβουλία για να έρχονται φθηνότερα φυτοφάρμακα όπως συμβαίνει στις άλλες χώρες.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Επιμένει η Κυβέρνηση να μην κάνει το εμβόλιο για την ευλογιά ώστε να διαφυλαχτούν τα κέρδη 4-5 βιομηχάνων που εξάγουν φέτα σε Αμερική, Καναδά, Αυστραλία. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα αν και πότε θα επιτραπεί η ανασύσταση κοπαδιών για τους κτηνοτρόφους με θανόντα ζώα αλλά όταν θα επιτραπεί θα γίνεται με χαμηλότοκο δάνειο από την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ και όχι δωρεάν ανασύσταση όπως ζητάει το κίνημα. Για όσους τα κοπάδια θανατώθηκαν το 2024 θα υπάρξει παράταση των συνδεδεμένων ενισχύσεων λόγω ανωτέρας βίας. Για τις αποθηκευμένες ζωοτροφές είπαν ότι έπρεπε να αποζημιωθούν μαζί με τα ζώα και δεσμεύτηκαν να τις εντάξουν στο de minimis. Για τους απολυμαντικούς σταθμούς είπαν ότι ζήτησαν να λειτουργούν 16 στην περιοχή αλλά η Περιφέρεια είπε ότι θα λειτουργήσει 10. Ζητήσαμε για μια ακόμη φορά να υπάρχει ρύθμιση και στάση πληρωμής για ΔΕΗ, ΕΦΚΑ, ΔΟΥ στους κτηνοτρόφους με θανόντα ζώα, είπαν ότι θα το εξετάσουν θετικά. Επίσης ζητήσαμε να δοθεί ενίσχυση το ΠΑΣΧΑ για τα θανόντα ζώα για να επιβιώσουν οι κτηνοτρόφοι αρνήθηκαν για όλη την χρονιά, αντιπροτείναμε να δοθεί το 50% τουλάχιστον για να καλύψουν τις βιοποριστικές ανάγκες τους. Να δοθεί επίσης ενίσχυση στους κτηνοτρόφους που σιτίζουν τα σταυλισμένα ζώα τους αφού απαγορεύεται να βοσκήσουν.

ΤΡΙΦΥΛΛΙ: Οι κόκκινες περιοχές επιλέγονται από τις ΔΑΟΚ. Για τον Νομό Λάρισας δεσμεύτηκαν ότι θα αποζημιώσουν με 80€ το στρέμμα τις κόκκινες ζώνες και με 40€ το στρέμμα τα ξερικά τριφύλλια. Θέσαμε το θέμα για ανάλογη αντιμετώπιση για ΒΙΚΟ και ΣΑΝΟ, είπαν ότι πρώτη φορά ακούνε για αυτό το θέμα και θα το εξετάσουν αφού τους δώσουμε στοιχεία.

ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΚΕΡΑΣΙΑ, ΑΧΛΑΔΙΑ και ΜΗΛΑ σε όλη την Ελλάδα θα ενταχθούν και θα αποζημιωθούν μέσω του προγράμματος ad hoc για τον παγετό. Ειδικά για τα Κεράσια της Αγιάς για την ζημία από τον παγετό στο προανθικό στάδιο στα οποία είχε ακολουθηθεί η διαδικασία αποζημίωσης μέσω ΕΛΓΑ με εκτιμητικά τέλη και εκτιμήσεις, με αποφασιστική παρέμβαση μας θα αποζημιωθούν μέσω ΕΛΓΑ. Εξαιρούνται από την αποζημίωση ad hoc τα μήλα της Θεσσαλίας κάτι στο οποίο αντιδράσαμε έντονα και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 11πμ διοργανώνεται στην Αγιά συλλαλητήριο για ένταξη των ΜΗΛΩΝ και ΚΑΣΤΑΝΩΝ στην αποζημίωση μέσω ad hoc. Ζητήσαμε να υπάρξει με ευθύνη του κράτους και δωρεάν η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας, Ανεμομείκτες στην περιοχή με καλλιέργεια ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ, είπαν ότι θα εξεταστεί με μειωμένη χρηματοδότηση αν υπάρχει ενδιαφέρον.

DANIEL για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Ζητήσαμε και έγινε αποδεκτό να επιτραπεί η αλλαγή καλλιεργειών αλλά και η αλλαγή ανάμεσα στα αγροτεμάχια για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου.

DANIEL για ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ. Ζητήσαμε να αποζημιωθούν οι συνάδελφοι που είχαν κάνει δηλώσεις ΟΣΔΕ ως 7 Αυγούστου 2024 και είχαν ζημιές από φερτά υλικά και δεν υπήρχε η επιλογή να τα δηλώσουν έτσι, επιλογή που ξεκίνησε από 8 Αυγούστου 2024 και με ευθύνη των ΚΥΔ δεν άλλαξαν οι δηλώσεις τους και έμειναν έξω από την αποζημίωση. Ζητήσαμε να ελεγχθεί ξανά το αγροτεμάχιο τους από τον δορυφόρο τις ημέρες του Daniel, είπαν ότι δεν μπορούν να το διαπιστώσουν, επιμένουμε ότι πρέπει να πληρωθούν και θα αναλάβουμε πρωτοβουλία τις επόμενες ημέρες για την διεκδίκηση τους.

ΑΡΩΓΗ: Υπάρχει ακόμη μια εκκρεμότητα για το 14% των φακέλων των δικαιούχων που δεν έχουν αποζημιωθεί από τον Daniel. Το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έχει αποστείλει τους φακέλους, η Περιφέρεια ισχυρίζεται ότι τους έχει στείλει και ευθύνεται το Υπουργείο. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν δηλωθούν οι δικαιούχοι ως τον Ιούνιο τότε θα χάσουν την αποζημίωση. Ζητάμε εδώ και τώρα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους και να σταματήσει αυτή η εκκρεμότητα και το μπαλάκι ευθυνών”.

Πηγή: ertnews.gr