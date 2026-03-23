Δύο μήνες επιδότησης λιπασμάτων για τους αγρότες – Δημόσια δαπάνη 15 εκατ. ευρώ

Σε πλήρη εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προχωρούν αυτήν την ώρα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στήριξη των αγροτών, οι οποίοι πλήττονται από τις απότομες αυξήσεις στα λιπάσματα. Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, για την ανακούφιση των παραγωγών θα επιχορηγείται το 15% του ύψους των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων. Το μέτρο θα έχει διάρκεια δύο μηνών, για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, και η δημόσια δαπάνη που προβλέπεται για την εφαρμογή του αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ.

«Όταν επηρεάζονται οι τιμές στην ενέργεια, επηρεάζεται όλη η οικονομία», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι «δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της κρίσης, οπότε πρέπει να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα». Το μέτρο για τα λιπάσματα εντάσσεται στο πλαίσιο μιας συνολικής δέσμης τεσσάρων μέτρων που στόχο έχουν την προστασία των καταναλωτών και τη στήριξη των αγροτών απέναντι στις συνέπειες της διεθνούς ενεργειακής και γεωπολιτικής κρίσης.

Άλλα μέτρα

Στο diesel κίνησης, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η προσπάθεια είναι να μην αυξηθεί το κόστος μεταφοράς που θα σημάνει και περαιτέρω αυξήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, 16 λεπτά το λίτρο θα είναι η επιδότηση και θα είναι 116 εκ, ευρώ το δίμηνο. Επίσης ανέφερε ότι ενίσχυση για τις μετακινήσεις και προς όφελος των νοικοκυριών με 36 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη με fuell pass, ενώ θα μπουν και εισοδηματικά κριτήρια για οικογένειες με παιδιά.

Περίπου 25 ευρώ το μήνα και για τη νησιωτική Ελλάδα 30 ευρώ το μήνα θα είναι η επιδότηση και συνολικό κόστος του μέτρου 130 εκατ. ευρώ. Ισχύει και για τα ταξί.

Αποζημιώσεις στις ναυτιλιακές εταιρίες για να απορροφήσουν τις αυξήσεις. Δημοσιονομικό κόστος 56 εκατ. ευρώ ετησίως. Στο 20% από 15% που ήταν αυξάνεται η φορολόγηση των κερδών των τυχερών παιχνιδιών για ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

