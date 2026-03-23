Γ. Ανδριανός – 4o Φόρουμ για την ΑΜΘ: Επενδύουμε σε ένα νέο ψηφιακό παραγωγικό μοντέλο για τον πρωτογενή τομέα

Στις προκλήσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννης Ανδριανός, στο πλαίσιο του 4oυ Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως τόνισε, στόχος δεν είναι απλώς η διαχείριση των έκτακτων αναγκών, αλλά η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στα ψηφιακά εργαλεία και τα «έξυπνα» αρδευτικά συστήματα, που επιτρέπουν τη λήψη καλύτερων και πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο επενδύει σε σύγχρονα συστήματα διαχείρισης υδάτων, με παρεμβάσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, περιορίζουν το κόστος και φέρνουν την τεχνολογία πιο κοντά στον παραγωγό. Με σχέδιο και συνέπεια προσπαθούμε να εφαρμόσουμε μία νέα, βιώσιμη παραγωγή, επενδύοντας σε καινοτομίες και αξιοποίηση πόρων της νέας ΚΑΠ. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προωθείται ένα νέο σύστημα αγροτικής ιχνηλασιμότητας, από το χωράφι έως τον καταναλωτή.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται, επίσης, στη μεταποίηση και στους συνεταιρισμούς, με στόχο την ενίσχυση της τυποποίησης, η οποία προσδίδει υπεραξία στα ελληνικά προϊόντα και ενισχύει την ασφάλεια του καταναλωτή. Όπως επισημάνθηκε, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η εκπαίδευση των παραγωγών και η διασύνδεση με ερευνητικά κέντρα, όπως ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Από την πλευρά του, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βουλευτής και Υπουργός Εσωτερικών (2012–13), υπογράμμισε την ανάγκη οι πολιτικές αναδιάρθρωσης της παραγωγής να διασφαλίζουν ουσιαστικά αποτελέσματα και όχι μόνο την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων.

Όπως είπε, τα προβλήματα που εντόπισε η διακομματική επιτροπή για ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα είναι: η πολυδιάσπαση του κλήρου (πολλοί μικροί παραγωγοί), η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού, η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η ελλιπής εκπαίδευση, η αργή εγκατάσταση νέων τεχνολογικών και εξοπλισμού, η αύξηση του ενεργειακού κόστους και η κλιματική αλλαγή.

Η λύση στα παραπάνω προβλήματα είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου μοντέλου αυτό-οργάνωσης, με τη δημιουργία ενιαίων μεγάλων κτημάτων από τη συνεργασία μικρών παραγωγών, διαδικασία που θα μειώσει το συνολικό κόστος παραγωγής και θα δώσει την δυνατότητα στις οικογένειες των παραγωγών να μοιράζονται την ωφέλεια από τα clusters που θα δημιουργηθούν, υποστήριξε.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί μόνο σε μεγάλα clusters να έχει αποτελέσματα που θα αλλάξουν το τοπίο και να φέρουν αποτελέσματα (drones, αισθητήρες εδάφους και αέρος κ.α., Copernicus, αυτόματα μηχανήματα ρομπότ με GPS ενσωματωμένα σε τρακτέρ χωρίς οδηγό που σπέρνουν, κάνουν αποκομιδή και στοχευμένους ψεκασμούς μόνο στα άρρωστα φυτά, κ.α.) και όχι σε μικρούς κλήρους». Όπως σημείωσε, είτε ως χώρα παρακολουθούμε τη νέα εποχή και επιβιώνουμε, ή μένουμε παρατηρητές και πεθαίνουμε.

Ο Αλέξανδρος Ιωσηφίδης, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τόνισε ότι μέσα από προγράμματα δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις της περιφέρειας του να έρθουν σε επαφή με ερευνητικά κέντρα.

«Πρέπει να έχουμε καινοτόμα προϊόντα για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Θέλουμε ο αγροτικός κόσμος να μείνει στην περιοχή μας, που παρουσιάζει έντονα δημογραφικά προβλήματα. Για τον σκοπό αυτό έχουμε δημιουργήσει το Γραφείο Εξωστρέφειας στην Περιφέρειά μας ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, καθώς αυτός είναι που δίνει ζωή στα χωριά και τις κωμοπόλεις μας. Προσπαθούμε με έργα υποδομής και εργαλεία να βελτιώσουμε τη δυναμική του αγροτικού τομέα, για να έρθουν καλύτερες μέρες στην περιοχής μας».

Όπως τόνισε, ο πρωτογενής τομέας είναι ένα ισχυρό όπλο για την περιοχή μας και για την πατρίδα μας και για αυτό τον λόγο πρέπει να στηριχθεί ουσιαστικά από το κράτος.

Ο Γεώργιος Μπρούφας, Αντιπρύτανης για την Έρευνα και Καινοτομία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σημείωσε ότι το Πανεπιστήμιο πριν μερικά χρόνια ξεκίνησε το έργο της χαρτογράφησης των αγροτικών αναγκών της περιοχής. Στη συνέχεια το Πανεπιστήμιο δημιούργησε ένα Ινστιτούτο για τον αγροτικό τομέα σε συνεργασία το ΕΛΓΟ Δήμητρα και με τον κόμβο DigiAgriFood.

Σαν ερευνητές του Πανεπιστημίου εμπνευστήκαμε από το τοπικό οικοσύστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές καλλιέργειες της περιοχής, εντοπίσαμε τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτές και προσπαθούμε να προσφέρουμε βιώσιμες λύσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που εντοπίσαμε είναι η εκπαίδευση και μέσα από ευρωπαϊκά εργαλεία και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα AI Act οργανώσαμε εκπαιδευτικές δράσεις για τη ψηφιοποίηση της αγροτικής δραστηριότητας, προσφέροντας μία ομπρέλα λύσεων στους αγρότες που κρίνουμε ότι ταιριάζουν σε αυτούς.

Η Μαρία Μιχαλοπούλου, Project Coordinator του DigiAgriFood εξήγησε ότι ο Κόμβος του DigiAgriFood είναι μία πρωτοβουλία της ΕΕ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Η χρηματοδότηση γίνεται από ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Τα 3 τελευταία χρόνια το πρόγραμμα έχει ωριμάσει υπηρεσίες προς τον πρωτογενή τομέα, μέσα από τη δικτύωση, την έρευνα και την εκπαίδευση, με έργα για την ψηφιακή γεωργία και με το εργαλείο της δοκιμής πριν την επένδυση, που επιτρέπει στους αγρότες να δοκιμάσουν ένα εργαλείο και να αξιολογήσουν αν τους είναι χρήσιμο πριν το πληρώσουν, εξήγησε,

Τέλος, επεσήμανε ότι ο Κόμβος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θράκης, έχει δημιουργήσει τμήματα διαφόρων επιστημών που στηρίζουν τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό, φέρνοντας την έρευνα του πανεπιστημίου πιο κοντά στους ωφελούμενους αγρότες.