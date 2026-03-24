Λέσβος: Επιβεβαιώθηκε και τέταρτο κρούσμα αφθώδους πυρετού

Και σε τέταρτη εκτροφή επιβεβαιώθηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού, το βράδυ της Δευτέρας (23/03). Πρόκειται για εκτροφή εντός της ζώνης προστασίας των τριών χιλιoμέτρων και σε μικρή απόσταση από την εκτροφή που επιβεβαιώθηκαν τα πρώτα κρούσματα.

Νωρίτερα σήμερα είχε βρεθεί και τρίτη εκτροφή με κρούσμα αφθώδους πυρετού στην περιοχή της Πελόπης. Πρόκειται για εκτροφή με 300 ζώα γειτνιάζουσα στις δύο προηγούμενες.

Συνολικά έχουν βρεθεί τέσσερα θετικά δείγματα σε εκτροφές σε σύνολο 40 που έχουν εξεταστεί στην περιοχή της Πελόπης ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται από τα κλιμάκια κτηνιάτρων.

Πηγή: ertnews.gr