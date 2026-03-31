Σε σύνολο 35 δειγμάτων μόνο 2 βρέθηκαν θετικά για αφθώδη στην περιοχή Νάπη της Λέσβου

Σε δύο εκτροφές στην περιοχή της Νάπης Λέσβου επιβεβαιώθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού, ανεβάζοντας τον αριθμό των εκτροφών έως σήμερα σε 20. Συνολικά σε σύνολο 35 δειγμάτων που εστάλησαν προς εξέταση τα 33 βρέθηκαν αρνητικά.

Οι δύο εκτροφές βρίσκονται στα όρια των 3 χλμ. Κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης των κρουσμάτων, αποφασίστηκε η άμεση θανάτωση όλων των ζώων των μολυσμένων εκτροφών, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του ιού, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687. Στις μολυσμένες εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.

Επίσης η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Αναστασία Αντωνέλλη, με έγγραφο της προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά να ισχύσουν και για τον αφθώδη πυρετό, οι ευνοϊκές διατάξεις που ισχύουν στο σχετικό ΦΕΚ (Δεκέμβριος 2025) για την ευλογιά.

