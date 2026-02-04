ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στην ελαιοκομία στην Πάργα

Από αύριο, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00, θα υποβάλλονται αιτήσεις για συμμετοχή στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα με τίτλο «Ελιά-Ελαιοκομία», συνολικής διάρκειας 295 ωρών, στοχεύει στην απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την καλλιέργεια, τη μεταποίηση, την τυποποίηση και την προώθηση στην αγορά προϊόντων ελαιοκαλλιέργειας.

Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν για διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και θα εκπαιδευτούν σε καλές πρακτικές υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε, έπειτα από αίτημα του Δήμου Πάργας και απευθύνεται σε 15 ανέργους, ηλικίας 18 έως 60 ετών, κατοίκων του Δήμου Πάργας ή όμορων δήμων του νομού Πρέβεζας.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Καναλακίου.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης και θα καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή διά ζώσης στο ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Email: [email protected]

Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ιωαννίνων-Αθηνών, Τ.Κ. 45500

Τηλέφωνο: 26510 48063

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, θα ακολουθήσει αξιολόγηση των αιτήσεων και ενημέρωση των ωφελουμένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την οριστική επιλογή τους και τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr