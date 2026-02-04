Ηλεία: Yπερχείλιση του Αλφειού – Ελαιώνες μετατράπηκαν σε λίμνες
Η μεγάλη άνοδος της στάθμης του ποταμού Αφλειού στην Ηλεία έχει θέσει σε συναγερμό τις Αρχές στους δήμους Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων. Πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις συνθέτουν την εικόνα που επικρατεί σε όλη την παραποτάμια ζώνη, όπως την καταγράφει η κάμερα του ΕΡΤnews, με τεράστιες εκτάσεις από ελαιώνες και εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια, νεράντζια) να έχουν μετατραπεί σε λίμνες.
Οι αρμόδιοι θα επιτηρούν την στάθμη του ποταμού διαρκώς, ενώ τυχόν επιπλέον παρεμβάσεις θα αποφασίζονται με βάση τις μεταβολές στη στάθμη και την πορεία των καιρικών φαινομένων, με στόχο την προστασία των περιοχών που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού.
Πηγή: ertnews.gr