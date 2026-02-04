Τελωνείο Προμαχώνα: Επιχείρησαν να περάσουν παράνομα οκτώ πρόβατα δεμένα σε καρότσα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν διαπιστώθηκε πως δύο Βούλγαροι επιχείρησαν να μεταφέρουν παράνομα οκτώ ζωντανά πρόβατα, τα οποία είχαν αγοραστεί πιθανότατα από περιοχή της Σιντικής και επιχειρούνταν να μεταφερθούν παράνομα εκτός συνόρων.

Τα ζωντανά βρέθηκαν σε άθλια κατάσταση δεμένα στο πίσω μέρος ενός ημιφορτηγού. Έπειτα από άμεση επικοινωνία της Αστυνομίας, κλήθηκε ο Δήμος Σιντικής να συνδράμει και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ανέλαβε τη φύλαξη και την προσωρινή φιλοξενία των ζώων, έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις και διαδικασίες, όπως ορίζει ο νόμος.

Τα ζώα μεταφέρθηκαν με συνεργασία με την Φιλοζωική σε ασφαλές περιβάλλον σε μια μικρή στάνη και εξετάστηκαν από κτηνίατρο. Μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών η Αντιδήμαρχος Σιντικής, Αθανασία Αγγελίδου είπε, πως πρόκειται για ένα πρωτόγνωρο περιστατικό, πιθανότατα μια παράνομη αγοροπωλησία και παρά το γεγονός, πως ο Δήμος ενημερώθηκε αργά το βράδυ, οι υπηρεσίες του λειτούργησαν άμεσα και συντονισμένα, σε άριστη συνεργασία με την Αστυνομία και με τη πολύτιμη βοήθεια της Φιλοζωικής, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στη φροντίδα και την ασφαλή διαχείριση των ζώων.

Πηγή: ertnews.gr