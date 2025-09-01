Σε οριακό σημείο βρίσκεται η κτηνοτροφία της Δυτικής Αχαΐας, καθώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων εξαπλώνεται με ταχύτητα που ανησυχεί τις Αρχές και τους κτηνοτρόφους. Το πρώτο σήμα κινδύνου δόθηκε στις 15 Αυγούστου, με καταγγελία για δεκάδες νεκρά ζώα σε στάνη στη Λακκόπετρα, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, η νόσος κυκλοφορούσε αθόρυβα ήδη για δύο μήνες, χωρίς να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση. Την αποκάλυψη έκανε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας, μιλώντας στο περιφερειακό συμβούλιο. «Υπήρξε εγκληματική αμέλεια», τόνισε, κατηγορώντας κτηνοτρόφους ότι απέκρυψαν τα πρώτα κρούσματα και δεν ειδοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτσι, η Περιφέρεια ενημερώθηκε καθυστερημένα, μέσω ιδιώτη κτηνιάτρου, με αποτέλεσμα σήμερα να εφαρμόζονται μαζικές θανατώσεις χιλιάδων ζώων, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα τόσο στην τοπική οικονομία όσο και στη δημόσια υγεία. Ο ίδιος γνωστοποίησε πως τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί φάκελος στον εισαγγελέα, ώστε να αναζητηθούν ευθύνες. Στη Λακκόπετρα εντοπίστηκαν σε μία μόνο εκτροφή 85 νεκρά ζώα.

Η εξέλιξη της νόσου

Από τις 7 Αυγούστου έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 500 έλεγχοι σε περίπου 50.000 ζώα, με δειγματοληψίες σε 260 εκτροφές. Μέχρι σήμερα έχουν επιβεβαιωθεί 40 εστίες ευλογιάς, με 3.200 ζώα να θανατώνονται και να αποτεφρώνονται. Παράλληλα, εφαρμόζονται απολυμάνσεις και περιοριστικά μέτρα σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων. Οι υπηρεσίες εκτιμούν ότι η μόλυνση στη δεύτερη ζώνη καραντίνας είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, χωρίς να παύει να προκαλεί ανησυχία.

Η τοποθέτηση Φίλια προκάλεσε έντονη σύγκρουση με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Σπύρο Σκιαδαρέση. Εκείνος κατηγόρησε την Περιφέρεια για ολιγωρία, σημειώνοντας ότι έγιναν μόλις 436 έλεγχοι, όταν στη Θεσσαλία πραγματοποιούνται χιλιάδες εβδομαδιαίως. «Μιλάτε μόνο για το τι κάνατε αφού ξέσπασε η νόσος, όχι για το τι προλάβατε», είπε, κατηγορώντας τη διοίκηση ότι περιορίστηκε σε κλειστές ενημερώσεις. Η απάντηση Φίλια ήταν αιχμηρή: «Την ώρα του πολέμου βάζετε τρικλοποδιές. Επιλέξαμε θεσμική ενημέρωση και όχι κουβέντες σε καφενεία. Έτσι μας υπέδειξαν οι κτηνίατροι για να αποφύγουμε τη διασπορά».

Αγωνία στον κτηνοτροφικό κόσμο

Συγκινητική ήταν η παρέμβαση στο συμβούλιο γυναίκας κτηνοτρόφου από το Καλαμάκι, η οποία περιέγραψε την απόγνωση του κλάδου: «Δεν είναι λύση το σφάζω. Έχουν χαθεί περιουσίες και κοπάδια. Ζούμε μόνο από αυτό το επάγγελμα. Γιατί να πληρώσουμε εμείς τα λάθη άλλων;», τόνισε.

Η σημασία της Αχαΐας στην παραγωγή

Ο διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, Κωνσταντίνος Μήλιος, υπερασπίστηκε τα μέτρα και κάλεσε σε ενότητα, επισημαίνοντας ότι το διακύβευμα είναι τεράστιο. Η Αχαΐα αποτελεί τον τρίτο νομό σε γαλακτοπαραγωγή στην Ελλάδα, μετά τη Λάρισα και την Αιτωλοακαρνανία. Συνολικά, το 2024 παραδόθηκαν 38.614 τόνοι πρόβειου γάλακτος από 2.180 παραγωγούς, ενώ περίπου 800–900 παραγωγοί γίδινου γάλακτος παρήγαγαν 9.081 τόνους. Σε μηνιαία βάση, οι 1.900 παραγωγοί πρόβειου γάλακτος παραδίδουν 4.500–5.500 τόνους.