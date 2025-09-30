ΣΑΕΚ Ιωαννίνων «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ»: Εκπαίδευση που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα

Οι τεχνικές παραγωγής διάσημων ιταλικών τυριών, όπως το Pecorino, η Mozzarella, η Ricotta, η Gorgonzola κ.ά. και, βέβαια, του περίφημου ιταλικού παγωτού Gelato, γίνονται, μεταξύ άλλων, αντικείμενο εκπαίδευσης για Έλληνες σπουδαστές της ΣΑΕΚ Ιωαννίνων «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ». Κάθε χρόνο, οι σπουδαστές των ΣΑΕΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Ο ΕΛΓΟ, έχοντας εξασφαλίσει διαπίστευση από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), καταφέρνει να προσφέρει στους νέους πολύτιμες εμπειρίες μάθησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας τόσο τις γνώσεις τους όσο και τις δεξιότητές τους. «Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΑΕΚ Ιωαννίνων “ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ”, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ταξιδεύει στην Ιταλία, δίνοντας στους σπουδαστές της τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την πλούσια τυροκομική παράδοση της χώρας και να αντλήσουν έμπνευση για το δικό τους επαγγελματικό μέλλον», εξηγεί στην «ΥΧ» η διευθύντρια της ΣΑΕΚ Ιωαννίνων «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ», Αλεξάνδρα Μέγα. Τεχνικές παραγωγής, πρότυπα ευζωίας και εκτροφής, αλλά και επισκέψεις σε εργοστάσια, μονάδες αγροτουρισμού και μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες βρίσκονται στη λίστα των επισκέψεων και των εκπαιδεύσεων.

«Οι σπουδαστές συμμετέχουν ενεργά σε τυροκομήσεις, γνωρίζοντας βιωματικά την τεχνογνωσία διάσημων ιταλικών τυριών, όπως, βέβαια, και του περίφημου ιταλικού παγωτού Gelato. Μαθαίνουν όχι μόνο τεχνικές παραγωγής, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η παράδοση συνδυάζεται με την καινοτομία. Παράλληλα, επισκέπτονται κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, αρκετές από τις οποίες εκτρέφουν τοπικές φυλές, εφαρμόζουν βιολογική εκτροφή, πρότυπα ευζωίας και ελεύθερη βόσκηση, δίνοντας έμφαση στην καλή μεταχείριση των ζώων. Έτσι, διαπιστώνουν πώς η ποιότητα του γάλακτος είναι άρρηκτα δεμένη με την υγεία και τη φροντίδα των κοπαδιών και με την ιδιαίτερη γεύση που δίνει στο γάλα η χλωρίδα της περιοχής, μέσα σε καθετοποιημένες γραμμές παραγωγής που διασφαλίζουν προϊόντα υψηλής αξίας. Οι επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες επεκτείνονται και σε μονάδες εκτροφής βουβαλιών που μεταποιούν το γάλα και παράγουν προϊόντα από βουβαλίσιο γάλα, μια δραστηριότητα που δεν είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα», σημειώνει η κα Μέγα.

Και προσθέτει: «Η εμπειρία τους εμπλουτίζεται με επισκέψεις σε εργοστάσια εξοπλισμού τυροκομείων όπου ενημερώνονται για τις καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές, που προτείνουν για τον τυροκομικό κλάδο, και για σύγχρονες λύσεις, όπως τα προκατασκευασμένα τυροκομεία. Επίσης, γνωρίζουν μονάδες αγροτουρισμού, που δεν εκτρέφουν απλά ζώα και παράγουν τυρί, αλλά προσφέρουν ταυτόχρονα φιλοξενία, γευσιγνωσίες και εμπειρίες στους επισκέπτες. Αυτό το μοντέλο παραγωγής, σε συνδυασμό με τον τουρισμό, αποτελεί για τους μαθητές πηγή έμπνευσης για νέες επιχειρηματικές ιδέες: Πώς, δηλαδή, μια μικρή οικογενειακή μονάδα μπορεί να εξελιχθεί σε κέντρο αγροτουρισμού, να προσελκύσει επισκέπτες, να δώσει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της και να δημιουργήσει βιώσιμες θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο. Ενδιαφέρουσες πάντα είναι και οι επισκέψεις σε μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, όπου η τεχνολογία αιχμής, οι σύγχρονες γραμμές παραγωγής και τα καινοτόμα προϊόντα συναντούν την παράδοση και συνυπάρχουν με τους κανόνες ευζωίας και τη βιωσιμότητα. Μια νέα εμπειρία είναι οι περιηγήσεις σε αγορές τροφίμων με προϊόντα παραγωγών, όπου οι σπουδαστές παρατηρούν ότι τα τοπικά τυριά και γενικότερα τα προϊόντα υψηλής ποιότητας μπορεί να πωλούνται σε σημαντικά υψηλότερες τιμές από τα βιομηχανικά αντίστοιχα».

ΠΟΠ τυριά

Εκτός από τα παραπάνω, ιδιαίτερη θέση στο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ιταλία κατέχουν οι επισκέψεις σε τυροκομεία, που παράγουν τα εμβληματικά ΠΟΠ ιταλικά τυριά Parmigiano Reggiano και Grana Padano. Όπως η ίδια αναφέρει, «εκεί οι σπουδαστές βλέπουν από κοντά την πολυεπίπεδη διαδικασία παραγωγής τους, αλλά και για την αυστηρή τήρηση και επίβλεψη των προϋποθέσεων που απαιτεί η νομοθεσία, ώστε να προστατεύονται με ασφάλεια τα ΠΟΠ αυτά τυριά από απομιμήσεις».

Πολιτιστικές εμπειρίες

«Και βέβαια, ένα τέτοιο ταξίδι δεν θα μπορούσε να στερείται πολιτιστικών εμπειριών», συμπληρώνει η κα Μέγα και συνεχίζει, λέγοντας ότι «οι μαθητές επισκέπτονται ιστορικές πόλεις και μνημεία και γνωρίζουν από κοντά τον ιταλικό τρόπο ζωής. Μέσα από την καθημερινή επικοινωνία, βελτιώνουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και, γνωρίζοντας μια διαφορετική κοινότητα ανθρώπων, καλλιεργούν ανοιχτό πνεύμα και ευρωπαϊκή συνείδηση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από το Erasmus+, η σχολή συμμετέχει και στο πρόγραμμα AEDIL Dairy CoVE – European Excellence in Dairy Learning, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώθηκε Συνάντηση και Εργαστήριο Τυροκομίας στη Σαμψούντα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τετραμελή αντιπροσωπεία της Γαλακτοκομικής Σχολής, αποτελούμενη από τρεις σπουδαστές και έναν διδάσκοντα.

«Με τα εφόδια που ήδη κατέχουν από τη σχολή, οι σπουδαστές ανταποκρίνονται άριστα σε όλες τις προκλήσεις, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο της εκπαίδευσής τους. Τα εκπαιδευτικά ταξίδια δεν είναι απλώς μια εμπειρία ζωής, αλλά ένα ουσιαστικό εργαλείο μάθησης που ενισχύει την επαγγελματική τους εξέλιξη και τους προετοιμάζει με τον καλύτερο τρόπο για το μέλλον», καταλήγει η κα Μέγα.