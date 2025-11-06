Maia Ventures: Νέο επενδυτικό ταμείο 55 εκατ. ευρώ για τη στήριξη καινοτόμων startups αγροτεχνολογίας

Η Maia Ventures, ένα νέο επενδυτικό ταμείο με έδρα το Μιλάνο και εστίαση στις πρώιμες φάσεις της αγροτικής τεχνολογίας, ανακοίνωσε την έναρξη του πρώτου της ταμείου, ύψους 55 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση 20-25 νεοφυών επιχειρήσεων. Τα αρχικά επενδυτικά «εισιτήρια» θα κυμαίνονται από 0,5 έως 1,5 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό σχήμα φέρνει κοντά θεσμικούς επενδυτές, όπως το European Investment Fund (EIF) και το CDP Venture Capital Sgr, με ιδιώτες επενδυτές και οικογενειακά γραφεία που εκπροσωπούν μεγάλες ιταλικές εταιρείες τροφίμων, μεταξύ των οποίων η Teseo Capital sicav-sif, η Cereal Docks (μέσω του εταιρικού της βραχίονα Grey Silo Ventures) και η Andriani.

Ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή αγροδιατροφική τεχνολογία

Η δημιουργία του fund της Maia Ventures έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης δραστηριότητας στο ευρωπαϊκό τοπίο της αγροτικής τεχνολογίας, παρά τη γενικότερη επιβράδυνση των επενδύσεων. Πρόσφατοι γύροι χρηματοδότησης περιλαμβάνουν την Proba (Ολλανδία, 1 εκατ. ευρώ) για αποανθρακοποίηση του αγροδιατροφικού τομέα, την ODOS (Ισπανία, 680 χιλ. ευρώ) για λύσεις βιωσιμότητας με βάση τα δεδομένα, και την KOA Biotech (Ισπανία, 2 εκατ. ευρώ) στον χώρο των βιοαισθητήρων για υδατοκαλλιέργειες.

Παράλληλα, μεγαλύτεροι γύροι συνεχίζουν να εμφανίζονται, όπως της Ecorobotix (Ελβετία, 90 εκατ. ευρώ, Series D) στον τομέα της γεωργίας ακριβείας, της feld.energy (Γερμανία, πάνω από 10 εκατ. ευρώ) στις αγροφωτοβολταϊκές τεχνολογίες, και της Fungu’it (Γαλλία, 4 εκατ. ευρώ) για ζυμωμένες πρωτεΐνες. Στον Βορρά, η Nordic Foodtech VC ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος το πρώτο κλείσιμο του δεύτερου fund της στα 40 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη δυναμική των early-stage επενδύσεων που μεταμορφώνουν την αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας.

Η Ιταλία ως γέφυρα μεταξύ βιομηχανίας και καινοτομίας

Η Maia Ventures επιδιώκει να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη βαριά ιταλική βιομηχανία τροφίμων και το αναδυόμενο οικοσύστημα αγροτικής τεχνολογίας, προωθώντας λύσεις που συνδυάζουν υγεία, βιωσιμότητα και τεχνολογία.

Η Maia Ventures, που ιδρύθηκε το 2024 από τους Galassi και Bassani, υποστηρίζει επενδυτικά κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων στον χώρο της αγροτικής τεχνολογίας. Το fund είναι ήδη πλήρως λειτουργικό, έχοντας πραγματοποιήσει έξι επενδύσεις και στοχεύει σε τελική ολοκλήρωση μέσα στους επόμενους μήνες. Η ομάδα της Maia απαρτίζεται από πρώην ιδρυτές startups, επενδυτές, επιστήμονες και στελέχη του κλάδου, με την υποστήριξη τεχνικής συμβουλευτικής ομάδας που περιλαμβάνει εκπροσώπους κορυφαίων πανεπιστημίων και βιομηχανιών τροφίμων.