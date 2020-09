Η ΕΔΟΚ συνυπογράφει το ευρωπαϊκό «Όχι» στη χρήση ονομασιών κρέατος από vegan προϊόντα

Μπορεί ένα προϊόν φυτικής προέλευσης να ονομάζεται μπριζόλα, φιλέτο ή μπέικον; Η απάντηση που δίνουν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν τον τομέα του κρέατος είναι κατηγορηματικά όχι.

Με ανοιχτή επιστολή τους, την οποία η ΕΔΟΚ ως μέλος της UECBV προσυπογράφει πλήρως, οι Copa-Cogeca (Committee of Professional Agricultural Organisations – General Confederation of Agricultural Cooperatives) , UECBV(European Livestock and Meat Trades Union) , AVEC (the voice of the European poultry meat sector ), CLITRAVI, (Liaison Centre for the Meat Processing Industry in the European Union) EFFAB (European Forum of Farm Animal Breeders) και INTERNATIONAL BUTCHERS’ CONFEDERATION, αντιδρούν στην προσπάθεια οικειοποίησης της ορολογίας που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για το κρέας και τα ζωικά προϊόντα από τις vegan απομιμήσεις τους.

Ως τομέας, έχουμε πλήρη συνείδηση και κατανόηση του γεγονότος ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επιθυμούν να έχουν επιλογές φυτικής προέλευσης στο λιανικό εμπόριο. Δεν μπορούμε όμως να συναινέσουμε σε μια στρατηγική μάρκετινγκ βάσει της οποίας τα προϊόντα αυτά παρουσιάζονται ως «εναλλακτικές», δηλαδή ως ισοδύναμα υποκατάστατα ήδη υφιστάμενων προϊόντων ζωικής προέλευσης. Πρόκειται για μια στρατηγική που επί της ουσίας παραπλανά τον καταναλωτή και σαφέστατα δεν αποδίδει τα του Καίσαρος τω Καίσαρι.

Τα φυτικά προϊόντα μπορούν να αποτελέσουν πηγή πρωτεΐνης, αλλά δεν μπορούν να εγγυηθούν την ίδια πρόσληψη διατροφικών συστατικών με τα ζωικά προϊόντα τα οποία προσπαθούν να μιμηθούν! Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην επιστολή, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτά τα υπερ-επεξεργασμένα προϊόντα παρουσιάζονται ως πιο υγιεινές επιλογές δεδομένου ότι συχνά έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα όπως αλάτι, ζάχαρη και λίπος. «Σε αυτό το πλαίσιο, οι παραγωγοί απομιμήσεων κρέατος και γαλακτοκομικών, στην πραγματικότητα πιέζουν για ένα μεροληπτικό μάρκετινγκ που δίνει μεγαλύτερη αξία στους τύπους από ότι στην ουσία».

Όπως αναφέρεται στην ανοικτή επιστολή, «αναμένουμε ένα δίκαιο και συνεπές μάρκετινγκ που θα σέβεται τόσο τους καταναλωτές όσο και το έργο που πραγματοποιείται από γενιές αγροτών και κρεοπωλείων σε όλη την Ευρώπη».

Είναι, δε, τουλάχιστον οξύμωρο, τα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που θέλουν να εμφανίζονται ως πιο υγιεινές εναλλακτικές και επιτίθενται εναντίον των προϊόντων ζωικής προέλευσης για «ηθικούς λόγους», να υιοθετούν τις ίδιες ονομασίες που χρησιμοποιούνται από γενιές και γενιές για τα προϊόντα αυτά εναντίον των οποίων στρέφουν τα πυρά τους.

Είναι γνωστή, εξάλλου, η γενικευμένη επίθεση που δέχονται τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και οι εκτροφείς ζώων από οργανώσεις αλλά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο ευρωπαϊκός τομέας του κρέατος δεν θέλει να δώσει μάχες εναντίον κάποιου άλλου, παρά μόνο να απευθύνει μιαν έκκληση για τη δίκαιη αναγνώριση και τον σεβασμό στο έργο εκατομμυρίων ευρωπαίων αγροτών και εργαζομένων στον τομέα της κτηνοτροφίας. Διατηρούν τις αγροτικές περιοχές μας ζωντανές, παρέχοντας στους πολίτες μας ποιοτικά γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα κρέατος, τα οποία απολαμβάνουν και καταναλώνουν όλες οι γενιές ως τμήμα της ευρωπαϊκής μαγειρικής κληρονομιάς και της ισορροπημένης διατροφής.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής AGRI του Ευρωκοινοβουλίου τον Απρίλιο του 2019, υιοθετήθηκε μια τροπολογία για την Κοινή Οργάνωση της Αγοράς Αγροτικών και Αλιευτικών Προϊόντων (τροπολογία 165, κανονισμός 1308), που προστάτευε την ονομασία των προϊόντων κρέατος και δεν επέτρεπε τη χρήση της ορολογίας από προϊόντα που δεν περιέχουν κρέας. Το τελευταίο διάστημα και ενόψει της ψηφοφορίας για την τροποποίηση του κανονισμού 1308/2013 στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της ΚΑΠ μετά το 2020, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου, παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα από το λόμπι των προϊόντων φυτικής προέλευσης. Μια κινητικότητα που στοχεύει στην αλλαγή αυτής της τροπολογίας, για να επιτραπεί η χρήση της ορολογίας από προϊόντα φυτικής προέλευσης, με μόνη προϋπόθεση να αναφέρεται στη συσκευασία ότι δεν περιέχουν κρέας.

Η ΕΔΟΚ, σε πλήρη εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές οργανώσεις του Τομέα κρέατος, προτρέπει τους Ευρωβουλευτές να υπερασπιστούν την αρχική τροπολογία για να διασφαλιστούν τα ζωικά προϊόντα που αποτελούν τμήμα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και το δικαίωμα των καταναλωτών σε ορθή πληροφόρηση.

Διαβάστε ΕΔΩ ολόκληρο το δελτίο τύπου της ΕΔΟΚ