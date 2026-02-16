ΕΔΟΡΕΛ: Ημερίδα για νέες ποικιλίες ρυζιού και μείωση του κόστους καλλιέργειας στις 5/3, στη Θεσσαλονίκη

Η ΕΔΟΡΕΛ (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελληνικού Ρυζιού) διοργανώνει ημερίδα με τίτλο «Καλλιεργούμε αξία στο ελληνικό ρύζι», την Πέμπτη 5 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Porto Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη.

Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης αποτελεί η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ορυζοκαλλιέργειας και η μείωση του κόστους παραγωγής.

Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν όλοι οι Συνεταιρισμοί των ορυζοπαραγωγικών περιοχών της χώρας, καθώς και περισσότεροι από 300 παραγωγοί, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την ενίσχυση του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν:

Νέες ποικιλίες ρυζιού με εμπορικό ενδιαφέρον και ανθεκτικότητα

Καλλιεργητικές πρακτικές που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους εισροών

Βελτιστοποίηση χρήσης σπόρου, λίπανσης και φυτοπροστασίας

Προοπτικές συμβολαιακής γεωργίας και εμπορικής αξιοποίησης

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μείωση του κόστους καλλιέργειας μέσω της επιλογής κατάλληλων ποικιλιών και της εφαρμογής ορθών γεωπονικών πρακτικών, σε μια περίοδο όπου το αυξημένο κόστος εισροών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τους παραγωγούς.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των σπόρων ρυζιού και της τεχνικής υποστήριξης της καλλιέργειας, ενισχύοντας τον διάλογο μεταξύ έρευνας, παραγωγής και αγοράς.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ρυζιού για τη διαρκή αναβάθμιση της ελληνικής ορυζοκαλλιέργειας, τη στήριξη του παραγωγού και τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου.

Ο πρόεδρος της ΕΔΟΡΕΛ κος Ιωάννης Αρναουτέλης δήλωσε :

«Η ελληνική ορυζοκαλλιέργεια δεν μπορεί να πορεύεται με όρους του παρελθόντος. Σε μια περίοδο έντονων πιέσεων από το αυξημένο κόστος εισροών και τον διεθνή ανταγωνισμό, οφείλουμε να περάσουμε σε ένα νέο, πιο αποδοτικό και τεχνολογικά εξελιγμένο μοντέλο παραγωγής.