Τριήμερο προβολής των αγροτικών προϊόντων της Δράμας και ενημέρωσης των παραγωγών

Eνα πετυχημένο τριήμερο εκδηλώσεων προώθησης και προβολής αγροτικών προϊόντων της Δράμας, που περιελάμβανε τεκμηριωμένη ενημέρωση για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, διοργανώθηκε το διάστημα 6-8 Φεβρουαρίου από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

«Η διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους της γης και στα προϊόντα που κάνουν τον τόπο μας γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Ως περιφέρεια, στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους της αγροτικής οικονομίας και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε ώστε ο πρωτογενής τομέας της Δράμας να έχει μέλλον, εισόδημα και προοπτική», σχολίασε ο αντιπεριφερειάρχης, Μιχάλης Μουρβετίδης. Η δράση «Προώθηση και προβολή των γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην Π.Ε. Δράμας» ξεκίνησε πέρυσι, όπως σημειώνει η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΔΑΟΚ Δράμας, γεωπόνος Σωτηρία Αλεξανδρίδου, προσθέτοντας ότι οι παραγωγοί που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στο κοινό.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές εισηγήσεις για ποικίλα θέματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, όπως η ευλογιά, η καλλιέργεια ακτινιδίου και μήλου, το βαμβάκι και, βέβαια, η διάσημη πατάτα. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε η ομιλία «Ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αυθεντικοποίηση της ΠΓΕ πατάτας ‘Κάτω Νευροκοπίου’ με βιοαναλυτικές μεθόδους» από τον Δρ. Ιωάννη Γανόπουλο, διευθυντή Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο ίδιος εξήγησε πως υπάρχει ένα σύστημα πιστοποίησης της διάσημης πατάτας μέσω της δημιουργίας φορέα, που θα ταυτοποιεί το προϊόν, ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ταυτοποίηση. Οι εισηγήσεις για το βαμβάκι και την πατάτα συνδέονται με τη συνεργασία της ΔΑΟΚ με τον ΕΛΓΟ.

Μαγειρέματα και βραβεύσεις

Το Σάββατο, ένας σεφ μαγείρεψε με ντόπια προϊόντα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις όλων. «Το Σάββατο ήταν η κορύφωση της γιορτής και βραβεύσαμε τις καλές πρακτικές των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Βραβεύτηκαν τα μικρά οινοποιεία, τρεις επιχειρήσεις μεταποίησης ζωικών προϊόντων (τα τυροκομικά ΜΕΝΟΙΚΙΟ και οι αλλαντοποιίες Βόρειος Ελλάς και Sary). Βραβεύτηκαν δύο αδερφές γεωπόνοι, που συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση εκτροφής και εμπορίας χοιρινών. Επίσης, βραβεύσαμε τους καλύτερους γεωτεχνικούς υπαλλήλους, που κάνουν εξαιρετική εργασία και ταυτόχρονα είναι εφευρετικοί: ο γεωπόνος–εντομολόγος Κωνσταντίνος Σίμογλου και ο δασολόγος Δημήτριος Μπραζιώτης», περιγράφει.

Προσθέτει ότι την Κυριακή διοργάνωσαν μια εξαιρετική δράση, όπου τα παιδιά παρασκεύασαν πρωινό αποκλειστικά με τοπικά προϊόντα, το οποίο γεύτηκε το κοινό.