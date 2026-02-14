Σε αναμονή των φραγμάτων και των έργων ορεινής υδρονιμίας η Θεσσαλία

Δύσκολες στιγμές, για μία ακόμη φορά, βίωσε η Θεσσαλία μετά την πρόσφατη κακοκαιρία Kristin, καθώς σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα τόσο στα παράλια του Δήμου Αγιάς (Αγιόκαμπος) όσο και σε καλλιεργούμενες εκτάσεις στα σύνορα Τρικάλων–Λάρισας. Και αν στη δεύτερη περίπτωση επρόκειτο για ελεγχόμενη πλημμυρική ζώνη, ώστε να προστατευτούν οι γειτονικοί οικισμοί, στην περίπτωση του Αγιοκάμπου, όπου υπήρξαν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, φαίνεται ότι υπάρχει κακοτεχνία στο ρέμα της περιοχής. Στα αξιοσημείωτα συγκαταλέγεται, μετά τις σχετικές δηλώσεις του περιφερειάρχη, Δημήτρη Κουρέτα, για αστοχίες του παρελθόντος, και η εισαγγελική παρέμβαση.

Καθώς διανύουμε μία ακόμη βροχερή εβδομάδα και το έδαφος παραμένει κορεσμένο από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι φωνές για τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα, που σχετίζονται με τα φράγματα και την ορεινή υδρονομία, τα οποία δεν προχωρούν με τους απαιτούμενους ρυθμούς. Ενδεικτική της σημασίας που παίζουν τα φράγματα στην αντιπλημμυρική θωράκιση του θεσσαλικού κάμπου είναι οι αναφορές επιστημόνων ότι οι Σοφάδες Καρδίτσας γλίτωσαν την πλημμύρα στον «Ντάνιελ», εξαιτίας του φράγματος Σμοκόβου, το οποίο συγκράτησε μεγάλο όγκο νερού από τον Σοφαδίτη ποταμό.

Φράγματα

Ποια είναι η τύχη των υπόλοιπων φραγμάτων, που έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση και αναμένεται να προσφέρουν την απαιτούμενη προστασία στην πολύπαθη Θεσσαλία;

Στην επαρχία Φαρσάλων, προ ημερών, αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος του έργου «Κατασκευή Φράγματος Διλόφου στη θέση “Κακλιτζόρεμα”», συνολικού προϋπολογισμού 10.230.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ταμιευτήρα για την ενίσχυση της ύδρευσης της περιοχής.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στο έτερο μεγάλο υδραυλικό έργο της περιοχής, το φράγμα στο Ναρθάκι, στη θέση «Λουτζακόρεμα», για το οποίο αναμένονται οι αντίστοιχες διαδικασίες, καθώς και η ανακοίνωση του σχετικού χρονοδιαγράμματος εργασιών.

Αντιθέτως, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για τα φράγματα σε Μουζάκι Καρδίτσας και Πύλη Τρικάλων. Οι πρόσφατες πλημμύρες στον Αγιόκαμπο θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν λειτουργούσε το φράγμα του Λιβαδότοπου, το οποίο κατασκευάζεται και αναμένεται να είναι έτοιμο σε δύο με τρία χρόνια. Το έργο ξεκίνησε με σημαντική καθυστέρηση και θα συγκρατεί 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Η ωρίμανσή του απαίτησε μία εικοσαετία μέχρι να δημοπρατηθεί.

Σχετικά με την Καρδίτσα, η Περιφέρεια, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού Υποδομών Χρ. Δήμα στην περιοχή, υπενθυμίζει στην κυβέρνηση τη δέσμευσή της να προχωρήσουν άμεσα αντιπλημμυρικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 38,6 εκατ. ευρώ στους ποταμούς Καλέντζη, Ιταλικό και Πάμισο στην Π.Ε. Καρδίτσας, ως εξής:

• Διευθέτηση του ποταμού Καλέντζη σε μήκος 16 χλμ. και του Συλλεκτήρα ΙΙΙ.2 νοτιοδυτικά της πόλης της Καρδίτσας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 16 εκατ. ευρώ.

• Διευθέτηση του ποταμού Ιταλικού (μήκους 20 χλμ.), καθώς και δύο συμβαλλουσών τάφρων (μήκους 6 και 2 χλμ.), προϋπολογισμού περίπου 5,6 εκατ. ευρώ.

• Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Πάμισο, προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ, και ειδικότερα στα τελευταία 7 χλμ. πριν από την εκβολή του στον Πηνειό.

Όσον αφορά τα έργα ορεινής υδρονομίας, που έχουν στόχο την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας, αυτά πηγαίνουν από αναβολή σε αναβολή. Εξαίρεση αποτελούν οι ορεινές λεκάνες του Δασαρχείου Βόλου και εντός των ορίων του Υ.Δ. Θεσσαλίας, όπου το Υπουργείο Περιβάλλοντος προκήρυξε και δημοπράτησε τα έργα AQUA MONTIS, που αφορούν τη διευθέτηση χειμάρρων.

Το κόστος του έργου, με ΦΠΑ, ανέρχεται σε 27,26 εκατ. ευρώ. Αν τα έργα ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του έτους, τότε, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν καθυστερήσεις κατά την υλοποίηση, θα μπορούν να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2029. Ο σχεδιασμός των έργων ορεινής υδρονομίας στη Θεσσαλία αφορά επτά ορεινές λεκάνες προτεραιότητας (Δασαρχεία: Τρικάλων, Καλαμπάκας, Ελασσόνας, Λάρισας και Αγιάς, Βόλου, Λαμίας και Καρδίτσας), όπου θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις σε ρέματα συνολικού μήκους άνω των 2.000 χλμ.

Το συνολικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ. Τα έργα θα γίνουν κατά προτεραιότητα στις ορεινές κοίτες, από τα ανάντη προς τα κατάντη, με τη χρήση μεθόδων και υλικών συμβατών με το φυσικό περιβάλλον.