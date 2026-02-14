Τον δρόμο της επιστροφής θα πάρουν σήμερα 14/2, το μεσημέρι οι αγρότες, αφού διανυκτέρευσαν στην Αθήνα με περίπου 70 τρακτέρ στο Σύνταγμα. Μετά το χθεσινό συλλαλητήριο, δόθηκαν σταδιακά στην κυκλοφορία οι οδοί Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Γεωργίου Α’, ενώ η Βασιλίσσης Αμαλίας θα παραμείνει κλειστή έως ότου αποχωρήσουν τα τρακτέρ.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων των αγροτών παραμένει το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%. Όπως επισημαίνουν, τα ζητήματα αυτά τέθηκαν και στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς –όπως αναφέρουν– να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις που να τους ικανοποιούν.

Σύμφωνα με όσα έκαναν γνωστά οι εκπρόσωποι των αγροτών στις ομιλίες τους στο Σύνταγμα, οι κινητοποιήσεις δεν τελείωσαν προαναγγέλλοντας ότι ο επόμενος σταθμός θα είναι η έκθεση Agrotica στην Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο.

Τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων

Στην κορυφή των αιτημάτων των αγροτών βρίσκονται η μείωση του κόστους παραγωγής, η επίλυση των προβλημάτων με τα καύσιμα και η προστασία των κτηνοτρόφων και των αγροτών από την οικονομική αστάθεια. Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρισας, τόνισε τη συνέχιση του αγώνα τους, υπογραμμίζοντας ότι τα αιτήματα παραμένουν ανικανοποίητα, παρά τις προηγούμενες συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη συνέχιση των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας πως η επιμονή τους για τα δίκαια αιτήματα τους θα συνεχιστεί «μέχρι τέλους». Το μήνυμα της συσπείρωσης είναι ξεκάθαρο: οι αγρότες δεν πρόκειται να υποχωρήσουν εάν δεν λυθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον τομέα τους.