ΕΕ: Ανακοινώθηκαν οι νικητές των βραβείων βιολογικής γεωργίας

Τα βραβεία βιολογικής γεωργίας της ΕΕ περιλαμβάνουν 7 βραβεία σε 6 διαφορετικές κατηγορίες. Αναγνωρίζουν στους νικητές διάφορους παράγοντες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας των βιολογικών προϊόντων που έχουν αναπτύξει ένα εξαιρετικό, καινοτόμο, βιώσιμο και εμπνευσμένο έργο προσφέροντας πραγματική προστιθέμενη αξία για τη βιολογική παραγωγή και κατανάλωση.

Τα πρώτα βραβεία βιολογικής γεωργίας της ΕΕ απονεμήθηκαν το 2022. Εμπνευστείτε από τους προηγούμενους νικητές.

Χθες, την Ευρωπαϊκή Μέρα Βιολογικής Γεωργίας απονεμήθηκαν τα Βραβεία Βιολογικής Γεωργίας της ΕΕ σε ειδική τελετή στις Βρυξέλλες. Οι νικητές ανά κατηγορία για το 2025 είναι:

Κατηγορία 1: Καλύτερος βιολογικός αγρότης (γυναίκα) και καλύτερος βιολογικός αγρότης (άνδρας)

Στόχος αυτού του βραβείου είναι να επιβραβεύσει έναν αγρότη (μία γυναίκα και έναν άνδρα). Το βραβείο αυτό διοργανώνεται από την COPA-COGECA και την IFOAM Organics Europe.

Νικήτρια: Albina Yasinskaya, βιολογικό αγρόκτημα Rozino, Rozino, περιοχή Plovdiv, Βουλγαρία

Στο βιολογικό αγρόκτημα Rozino, η Albina διευθύνει το πρώτο αγρόκτημα της Βουλγαρίας με πιστοποίηση περιβαλλοντικής και κοινωνικής διαχείρισης και πλήρως κλειστό κύκλο παραγωγής. Το αγρόκτημα παράγει βιολογικά γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και παγωτό, ακολουθώντας τις αρχές της περμακουλτούρας και της μηδενικής παραγωγής αποβλήτων, ενώ παράλληλα ενισχύει την τοπική απασχόληση και την εκπαίδευση. Ως εθνική πρωτοπόρος, η Albina δείχνει πώς η διαφανής, βιώσιμη γεωργία μπορεί να προσαρμοστεί και να εφαρμοστεί με επιτυχία σε όλο τον κόσμο.

Νικητής: Lieven Devreese, Het Polderved, Knokke-Heist, Φλάνδρα, Βέλγιο

Ο Lieven διευθύνει το Het Polderveld, ένα βιολογικό αγρόκτημα που υποστηρίζεται από την κοινότητα κοντά στα σύνορα του Βελγίου με την Ολλανδία. Προμηθεύοντας τρόφιμα σε οικογένειες και ακόμη και σε ένα νοσοκομείο, αυτό το αγρόκτημα δείχνει πώς η γεωργία μπορεί να θρέψει τόσο τους ανθρώπους όσο και τις κοινότητες. Με δίκαιους μισθούς, πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία και άμεσες σχέσεις με τους καταναλωτές, το Het Polderveld αποδεικνύει ότι η γεωργία έχει να κάνει με τις σχέσεις μεταξύ του εδάφους, των αγροτών και της κοινωνίας.

Κατηγορία 2: Καλύτερη βιολογική περιοχή

Στόχος αυτού του βραβείου είναι να επιβραβεύσει μια περιοχή. Το βραβείο αυτό διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Νικητής: Νομός Võru, Εσθονία

Ο νομός Võru, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Εσθονία, δημιουργεί μια βιώσιμη αλυσίδα εφοδιασμού βιολογικών τροφίμων. Μέχρι το 2024, ενσωμάτωσαν με επιτυχία τουλάχιστον κατά 20% βιολογικά τρόφιμα σε όλα τα σχολεία και νηπιαγωγεία, και κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα φέρει πλέον με υπερηφάνεια ένα οικολογικό σήμα. Η συμφωνία για τα βιολογικά προϊόντα του νομού Võru ενισχύει τις τοπικές οικονομίες, υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με την υγιεινή, βιολογική διατροφή.

Κατηγορία 3: Καλύτερη βιολογική πόλη

Στόχος αυτού του βραβείου είναι να επιβραβεύσει μια πόλη. Το βραβείο αυτό διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Νικητής: Valpaços, Alto Tâmega, Vila Real, Πορτογαλία

Το Valpaços είναι ένας αγροτικός δήμος στη βόρεια Πορτογαλία με περισσότερους από 14.500 κατοίκους. Είναι εθνικός ηγέτης στη βιολογική γεωργία και την ολοκληρωμένη βιωσιμότητα, με 516 πιστοποιημένους βιολογικούς παραγωγούς, τον υψηλότερο αριθμό στην Πορτογαλία. Η εκπαίδευση σε θέματα βιωσιμότητας, περιβαλλοντικά μέτρα και καινοτομία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, υποστηριζόμενα από την πολιτική ηγεσία, τη διαθεσμική συνεργασία και τις στρατηγικές ένταξης. Οι βιολογικοί θησαυροί της Valpaços περιλαμβάνουν βραβευμένα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, όπως κρασί, ελαιόλαδο, αμύγδαλα, κάστανα και μέλι.

Κατηγορία 4: Καλύτερη ΜΜΕ επεξεργασίας βιολογικών τροφίμων

Στόχος αυτού του βραβείου είναι να επιβραβεύσει μια μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ), που επεξεργάζεται βιολογικά προϊόντα. Το βραβείο αυτό διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Νικητής: Joseph Brotmanufaktur GmbH, Burgschleinitz, Κάτω Αυστρία, Αυστρία

Με έδρα την Κάτω Αυστρία, η Joseph Brot είναι η μεγαλύτερη βιοτεχνική αρτοποιία στον κόσμο, η οποία επεξεργάζεται το βιολογικό αλεύρι της εξ ολοκλήρου με το χέρι. Μέσω συνεργασιών με 24 μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καλλιεργεί 14 σπάνιες ποικιλίες σιτηρών, διατηρώντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα και τα περιφερειακά οικοσυστήματα. Η επιχείρηση ακολουθεί την αρχή της 100% βιοτεχνικής παραγωγής, που σημαίνει 100% δέσμευση στην αειφορία. Με μια ομάδα 84 ατόμων, η Joseph Brot προάγει τη βιοτεχνία, την δίκαιη προμήθεια και αυθεντική καλλιέργεια σιτηρών για κάθε καρβέλι.

Κατηγορία 5: Καλύτερος λιανοπωλητής βιολογικών τροφίμων

Στόχος αυτού του βραβείου είναι να επιβραβεύσει μια μικρομεσαία επιχείρηση λιανικής πώλησης τροφίμων που πωλεί βιολογικά προϊόντα. Το βραβείο αυτό διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Νικητής: Radis&Bona eG, Ρέγκενσμπουργκ, Βαυαρία, Γερμανία

Αυτό το συνεταιριστικό αγροτικό κατάστημα στο Ρέγκενσμπουργκ καθιστά τα τοπικά βιολογικά προϊόντα προσιτά σε όλους. Προσφέροντας μια πλήρη γκάμα φρούτων, λαχανικών, φρέσκων και κονσερβοποιημένων προϊόντων από ακτίνα 80 χλμ., το Radis&Bona φέρνει σε επαφή τους τοπικούς αγρότες και τους καταναλωτές υπό την ίδια στέγη. Οι προμηθευτές συμβάλλουν στον καθορισμό των τιμών και μπορούν να γίνουν οι ίδιοι μέλη του συνεταιρισμού. Λειτουργώντας με πράσινη ενέργεια και χωρίς σπατάλη συσκευασιών, αποτελεί πρότυπο για δίκαια, διαφανή και υπερτοπικά συστήματα διατροφής.

Κατηγορία 6: Καλύτερο βιολογικό εστιατόριο/υπηρεσία εστίασης

Στόχος αυτού του βραβείου είναι να επιβραβεύσει ένα εστιατόριο/υπηρεσία εστίασης (αυτόνομο ή μέρος ξενοδοχείου) και/ή υπηρεσία εστίασης (catering ή καντίνα) που προτείνει πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα στο μενού του. Το βραβείο αυτό διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Νικητής: Εστιατόριο Πεσκέσι, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα

Στο Ηράκλειο, το «Πεσκέσι» αναβιώνει τη γαστρονομική κληρονομιά της Κρήτης. Από το δικό του αναγεννητικό αγρόκτημα έως το βιοδυναμικό μενού του εστιατορίου, το εστιατόριο υιοθετεί τη φιλοσοφία «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» και «από το τραπέζι στο αγρόκτημα», με το 98% των πρώτων υλών να προέρχεται από τοπικούς συνεργάτες. Διοργανώνουν επίσης εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και συμμορφώνονται με τις πρακτικές του δίκαιου εμπορίου. Η όλη επιχείρηση αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς τα τρόφιμα μπορούν να θρέψουν τόσο τους ανθρώπους όσο και μια κοινότητα.