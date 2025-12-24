ΕΕΕΒΦΒ: Η διαχείριση των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων – Ένα θεσμικό αδιέξοδο που απαιτεί άμεση πολιτική λύση

Το ζήτημα της αναγνώρισης, ταυτοποίησης και διαχείρισης των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων επαναφέρει στο προσκήνιο με επιστολή της προς το ΥΠΑΑΤ, η Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών (ΕΕΕΒΦΒ).

Στην επιστολή της η Ένωση αναδεικνύει χρόνιες παθογένειες της κρατικής πολιτικής και της διοικητικής πρακτικής στον πρωτογενή τομέα.

Ακολουθεί η επιστολή της Ένωσης Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών:

«Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Με την από 10/12/2025, επιστολή του καθηγητή του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ κ. Γ. Αρσένου προς το ΥΠΑΑΤ, μπήκε στο δημόσιο διάλογο ξανά, το μείζον ζήτημα της διαχείρισης των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων στη χώρα μας.

Το δελτίο τύπου του Δικτύου «Αμάλθεια», ΜΚΟ που έχει ως σκοπό τη διατήρηση, διάσωση και προστασία των αυτοχθόνων ελληνικών φυλών αγροτικών ζώων, από τις 18/12/2025, έρχεται να διευκρινίσει κάποια ζητήματα αλλά και να διευρύνει τα ερωτήματα που τίθενται γύρω από το θέμα.

Σε κάθε περίπτωση, από τα δύο κείμενα είναι προφανές ότι οι απόψεις των ειδικών συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο η Πολιτεία, αναγνωρίζει, ταυτοποιεί, διαχειρίζεται και εν τέλει επιδοτεί τις αυτόχθονες φυλές είναι λάθος.

Ως Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών (ΕΕΕΒΦΒ), έχουμε επανειλημμένα και από χρόνια επισημάνει ότι η «εμμονή» των υπηρεσιών του ΥΠΠΑΤ στη φαινοτυπική μόνο αναγνώριση των φυλών, χωρίς καν να υπάρχουν σαφώς ορισμένα και γνωστά σε όλους φαινοτυπικά χαρακτηριστικά για κάθε φυλή, είναι παρωχημένη, αντιεπιστημονική, αναξιόπιστη, αδιαφανής, διαβλητή και άδικη. Ειδικά δε, για τα αυτόχθονα βοοειδή της χώρας, όπου τα γονιδιακά «εργαλεία» είναι διαθέσιμα εδώ και χρόνια, η μη χρησιμοποίησή τους, μπορεί να θεωρηθεί έως και ύποπτη!

Ειδικότερα, η περίπτωση της Βραχυκερατικής αποτελεί ακόμη πιο «περίεργη» υπόθεση, καθώς η Ένωσή μας κατέθεσε αίτημα αναγνώρισής της ως «Φορέας αναπαραγωγής καθαρής φυλής» τον Ιούλιο του 2021. Σήμερα, σχεδόν 4,5 χρόνια μετά, το αίτημά της δεν έχει ακόμη απαντηθεί, όταν η τότε ισχύουσα νομοθεσία, προέβλεπε ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας εντός 4 μηνών!

Αξίζει δε να σημειωθούν τα ακόλουθα:

1. Η Ελλάδα είναι ίσως η μόνη «πολιτισμένη» ευρωπαϊκή χώρα, όπου «θεματοφύλακας» των φυλών, δεν είναι οι παραγωγοί και οι ενώσεις τους, αλλά κάποιες υποστελεχωμένες, χωρίς μέσα και δυνατότητες, υπηρεσίες του κράτους.

2. Οι ίδιες αυτές υπηρεσίες, εδώ και δεκαετίες, τηρούν τα υποτιθέμενα γενεαλογικά βιβλία, χωρίς να υπάρχει ο απαραίτητος κανονισμός για την κάθε φυλή! Όταν, με βάση τη λογική, αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία: α) τα γενεαλογικά βιβλία των βοοειδών, καταρτίζονται βάσει κανονισμού, και β) ο κανονισμός του γενεαλογικού βιβλίου μιας φυλής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα φαινοτυπικά, παραγωγικά ή/και γενετικά, πρότυπα.

3. Τα τελευταία χρόνια, οι μόνες νομοθετικές παρεμβάσεις σχετικά με το θέμα, ήταν: α) η ΥΑ Αριθμ. 59/14951 (31/1/2023) που αφορά στην αναγνώριση φορέων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλογικά βιβλία βοοειδών, όπου η μόνη αλλαγή από την προηγούμενη σχετική ΥΑ, ήταν η αφαίρεση της υποχρέωσης των υπηρεσιών να απαντούν στα σχετικά αιτήματα εντός 4 μηνών!!!, και β) η ΥΑ Αριθμ. 114/31493 (6/2/2023) που αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις εγγραφής βοοειδών στα

γενεαλογικά βιβλία. Οι βασικές προσθήκες στην προηγούμενη σχετική ΥΑ είναι α) ότι η πιστοποίηση των αυτόχθονων απειλούμενων φυλών βοοειδών πραγματοποιείται μόνο από το κράτος και όχι από αναγνωρισμένο φορέα παραγωγών, και β) ότι ακόμη και αν υπάρχει αναγνωρισμένος φορέας παραγωγών, είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε παραγωγού να συμμετέχει, ή να απευθυνθεί στις υπηρεσίες του κράτους.

4. Τα «υποτιθέμενα» γενεαλογικά βιβλία παραμένουν ανοιχτά, με αποτέλεσμα οι πληθυσμοί των ζώων να αυξομειώνονται με περίεργο και αλλοπρόσαλλο τρόπο.

5. Τέλος, έχουμε το παράδοξο, αλλά και παράνομο, με βάση το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, να υπάρχουν κοπάδια όπου μέρος των ζώων χαρακτηρίζεται και πιστοποιείται ως καθαρόαιμο μιας φυλής, ενώ τα υπόλοιπα άλλης φυλής ή μιγάδες! Και όλα αυτά τα ζώα συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο!

Κύριε υπουργέ, αυτές τις πραγματικά δύσκολες εποχές, η εκτατική εκτροφή αυτόχθονων ελληνικών φυλών παραγωγικών ζώων, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, για τις ημιορεινές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές της χώρας. Εγγύηση της βιωσιμότητας είναι οι χαμηλές εισροές, οι χαμηλές ζωοτεχνικές απαιτήσεις, η ανθεκτικότητα των ζώων αυτών και η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων πολύ υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας.

Προϋπόθεση για να συμβούν αυτά, είναι να αλλάξει το κράτος. Θα πρέπει επιτέλους οι υπηρεσίες του να ξεφύγουν από τις σοβιετικού τύπου μεθόδους ελέγχου και εξουσίας και να ασχοληθούν ουσιαστικά με τα κρίσιμα θέματα για να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένα οραματικό, ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα.

Αυτό δεν θα το κάνουν ούτε επιτροπές «σοφών» ούτε διακομματικές επιτροπές, γιατί μετρούν πολλές αποτυχίες! Είναι έργο όλης της κοινωνίας, τεχνοκρατών, επιστημόνων αλλά και παραγωγών. Ειδικά για το ζήτημα των αυτόχθονων φυλών, μπορούμε – πάντα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, την επιστημονική κοινότητα και την Αμάλθεια – να συμβάλουμε τα μέγιστα στο πλαίσιο ενός διαλόγου ή/και ομάδας εργασίας του ΥΠΑΑΤ καθώς, ως ΕΕΕΒΦΒ, εκπροσωπούμε πάνω από το 70% των εκτροφών Βραχυκερατικής σε 18 τουλάχιστον Π.Ε. της χώρας.

Περιμένουμε να δούμε το έμπρακτο ενδιαφέρον σας, μέσα από τις απαντήσεις στα ερωτήματα που προκύπτουν και τις δράσεις για την αλλαγή παρωχημένων και αναποτελεσματικών πρακτικών και προσώπων».