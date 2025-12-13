Στις 142.000 οι συνολικές θανατώσεις ζώων στην ΠΑΜ-Θ

Πάνω από 142.000 ζώα θανατώθηκαν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μέχρι σήμερα και ο αριθμός ανεβαίνει, ενώ τα κρούσματα επανέρχονται και σε «καθαρούς» νομούς. Αυτή την εβδομάδα διαπιστώθηκαν μία εστία στην Ξάνθη, δύο στη Ροδόπη, μία στον Βόρειο Έβρο και μία στην Καβάλα μεταφέρει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΠΑΜ-Θ, Νίκος Φωτεινιάς.

Η περιφέρεια λαμβάνει μέτρα, όπως η δημιουργία νέων απολυμαντικών σταθμών σε τρία σημεία μετακινούμενα που λειτουργούν ως «σημείο απολύμανσης οχημάτων» ανάλογα με την κίνηση, για παράδειγμα, τον τόπο και τον χρόνο λειτουργίας λαϊκών αγορών. Ο ίδιος σχολιάζει ότι οι ενδείξεις από την εφαρμογή του μέτρου σε περιοχές όπως η Θεσσαλία, που το εφάρμοσε πρώτη, δεν είναι ενθαρρυντικές, αλλά ελπίζει σε κάποιον βαθμό να βοηθήσει, λέγοντας ότι εκπαιδεύει τους κτηνοτρόφους στη σωστή απολύμανση. Οι τάφροι απολύμανσης παραμένουν και αναμένεται μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου να φτάσουν οι αψίδες απολύμανσης για να γίνεται η απαραίτητη απολύμανση και στα λιμάνια. «Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα ορεινά που δεν έφτασε η ευλογιά και τα δυτικά της Ροδόπης, καθώς υπάρχουν οικισμοί που δεν προσβλήθηκαν», τονίζει. Τέλος, ζητά από τους κτηνοτρόφους να απολυμαίνουν τα οχήματά τους, τα παπούτσια τους, αλλά και το πατάκι του αυτοκινήτου, όταν πρόκειται για κτηνοτροφικό, καθώς επίσης την κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Εμβόλια

Η επανεμφάνιση της ευλογιάς σε περιοχές που έμειναν καθαρές πάνω από 40 μέρες, όπως ο Βόρειος Έβρος, προβληματίζει έντονα. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν εμβολιασμό, αλλά για τον κ. Φωτεινιά, «σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, δεν συνιστά λύση. Είναι μια ασπιρίνη που δεν θα καταπολεμήσει το μεγαλύτερο νόσημα. Θα αποκρύψει τα συμπτώματα, τα οποία θα αναζωπυρωθούν μετά από 6-7 μήνες, και θα προκαλέσει σύγχυση στον τρόπο εκδήλωσης του νοσήματος». Ο ίδιος ενημερώνει ότι τα σφαγεία λειτουργούν σε όλους τους νομούς, αλλά απαιτείται να προηγείται εξέταση σάλιου, για να πιστοποιείται ότι το κοπάδι είναι αρνητικό και μετά να οδηγούνται τα αιγοπρόβατα για σφαγή με τήρηση συγκεκριμένων οδηγιών. «Είναι καλό να πηγαίνει ο κτηνοτρόφος τα ζώα στο σφαγείο και όχι το όχημα του εμπόρου, κάνοντας τις απαραίτητες απολυμάνσεις», σημειώνει ο κ. Φωτεινιάς. Να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπονται μετακινήσεις ζώντων αιγοπροβάτων σε άλλους νομούς, όπως και των βοοειδών που συστεγάζονται με αιγοπρόβατα.