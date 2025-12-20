Το χοιρινό κρέας θα είναι ο «κερδισμένος» των φετινών Χριστουγέννων

Με έντονες ανακατατάξεις στην αγορά κρέατος βρίσκει η φετινή χριστουγεννιάτικη περίοδος καταναλωτές, κτηνοτρόφους και κρεοπώλες σε όλη τη χώρα. Οι ελλείψεις σε αιγοπρόβειο και μοσχαρίσιο κρέας, οι πιέσεις από τις εισαγωγές, οι ζωονόσοι, αλλά και το αυξημένο κόστος παραγωγής συνθέτουν ένα απαιτητικό περιβάλλον. Το χοιρινό αναδεικνύεται για ακόμη μία χρονιά σε βασική εναλλακτική λύση για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς διατηρεί πιο προσιτές και σταθερές τιμές, ωστόσο η εγχώρια χοιροτροφία δοκιμάζεται από τον έντονο ανταγωνισμό των φθηνών εισαγόμενων προϊόντων. Την ίδια στιγμή, το μοσχαρίσιο κρέας παραμένει ο «βασιλιάς» της κατανάλωσης, παρά τις σημαντικές αυξήσεις τιμών, που οφείλονται κυρίως στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου και στην εξάρτηση της χώρας από εισαγωγές. Στη Θεσσαλία, η ευλογιά επηρεάζει καθοριστικά τη διαθεσιμότητα και το κόστος του αρνιού, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη η αγορά κινείται με συγκρατημένη αισιοδοξία και προσεκτικές αγορές. Το φετινό γιορτινό τραπέζι διαμορφώνεται, τελικά, από την ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση, την αγοραστική δυνατότητα και τις αντοχές της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Στερεά Ελλάδα: Πιέζουν οι εισαγωγές για το χοιρινό

Η έλλειψη αιγοπρόβειου κρέατος, σε συνδυασμό με αυτήν του μοσχαρίσιου, ανοίγει τον δρόμο για το χοιρινό κρέας ως την εναλλακτική οικονομική λύση για τα νοικοκυριά, ενόψει των γιορτών των Χριστουγέννων. Δυστυχώς, όμως, οι πιέσεις που δέχεται από τα εισαγόμενα χοιρινά δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην εγχώρια παραγωγή, η οποία, όπως δείχνουν τα στοιχεία, έχει πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα, με συνεχείς αποχωρήσεις των χοιροτρόφων από την εκτροφή.

Σύμφωνα με τον Αθανάσιο Δρίβα, χοιροτρόφο από τη Λαμία, οι εισαγωγές κρέατος από τη Βουλγαρία, αλλά και από άλλες χώρες, είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Όπως αναφέρει, «η τιμή του εισαγόμενου χοιρινού κρέατος με το δέρμα φτάνει αυτή την περίοδο στην ελληνική αγορά το 1,80 ευρώ το κιλό, όταν το ελληνικό πωλείται περίπου στα 3,7 ευρώ το κιλό, ενώ την περσινή περίοδο έφτανε τα 4,30 ευρώ».

Ο κ. Δρίβας εκτρέφει περίπου 200 χοιρομητέρες και το μεγαλύτερο ποσοστό του παραγόμενου κρέατος το διακινεί μέσω δικής του μονάδας λιανικής πώλησης. Δηλώνει ότι το έλλειμμα της χώρας μας ξεπερνά το 75% και ότι θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση της πολιτείας, ώστε να ενισχυθεί ο κλάδος, ο οποίος, όπως τονίζει, «πεθαίνει».

Αναφερόμενος στο κόστος παραγωγής, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή στο θέμα των ζωοτροφών σε σχέση με την περσινή περίοδο, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα για τους χοιροτρόφους». Ωστόσο, τα προβλήματα με την ενέργεια και τα καύσιμα συνεχίζουν να πιέζουν έντονα την παραγωγή. Εκείνο, όμως, που τον προβληματίζει ιδιαίτερα είναι η έλλειψη εργατικών χεριών, η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον προγραμματισμό της παραγωγής.

Ξέφρενες οι τιμές στο μοσχάρι

Στον μειωμένο αριθμό μοσχαριών ελευθέρας βοσκής, αλλά και στην υψηλή τιμή του εισαγόμενου βόειου κρέατος, αναφέρεται ο Νίκος Νταραρής, βοοτρόφος από το Ελευθεροχώρι Φθιώτιδας. Υποστηρίζει ότι «η χρονιά που ολοκληρώνεται ήταν καλή για τη βοοτροφία ελευθέρας βοσκής, λόγω της πλούσιας χορτονομής».

Όπως επισημαίνει, η αυξημένη ζήτηση του μοσχαρίσιου κρέατος ανεβάζει την τιμή κυρίως για τον καταναλωτή και λιγότερο για τον κτηνοτρόφο. Για τον ίδιο, η τιμή αυτή την περίοδο κυμαίνεται στα 7,20 ευρώ το κιλό σφάγιο, με μικρή μεταβολή σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Αναφέρει ακόμη ότι το κόστος εκτροφής των ζώων είναι υψηλό, καθώς τα μοσχάρια χρειάζονται πάνω από 12 μήνες για να φτάσουν στο επιθυμητό βάρος, γεγονός που συνεπάγεται συνεχή και αυξημένη διατροφή. Τέλος, σημειώνει ότι η ενίσχυση που λαμβάνουν ανέρχεται περίπου στα 205 ευρώ ανά ζώο.

Θεσσαλία: Στα ύψη η τιμή του αρνιού λόγω ευλογιάς

Υπερωρίες «χτυπούν» τα σφαγεία σε όλη τη Θεσσαλία, προκειμένου να προλάβουν τις σφαγές των αμνοεριφίων και άλλων κρεατικών που έχουν την τιμητική τους αυτές τις ημέρες, ενόψει του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Όπως είναι γνωστό, λόγω του προβλήματος της ευλογιάς δεν έχει ομαλοποιηθεί η ροή των σφαγών που απαιτούνται για την ανίχνευση της ζωονόσου, ενώ τα μέτρα βιοασφάλειας που συνεχίζουν να εφαρμόζονται καθιστούν δύσκολη την τροφοδοσία της αγοράς. Την ίδια ώρα, η εικόνα στα κρεοπωλεία είναι συγκεχυμένη. Όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα θα τηρήσουν τη συνήθεια να υπάρχει αρνί στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, αντίθετα όσοι αδυνατούν θα προτιμήσουν το χοιρινό και το κοτόπουλο. Και κάπου ενδιάμεσα συναντάμε τη γαλοπούλα.

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, Γιάννη Γκουρομπίνο, «η τιμή του παραγωγού στο αρνί είναι στα 9 ευρώ το κιλό, τιμή ικανοποιητική, αν και υπάρχει η χασούρα με τη συκωταριά, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται εξαιτίας των προληπτικών μέτρων για την ευλογιά στο διαθέσιμο προϊόν. Αυτό συνιστά μία απώλεια 1 ευρώ το κιλό, δηλαδή 10 ευρώ για ένα δεκάκιλο αρνί. Το ενδιαφέρον για εξαγωγές είναι αυξημένο, κυρίως προς την ιταλική αγορά, ενώ στην εγχώρια αγορά οι απόψεις διίστανται».

Οι τιμές στα κρεοπωλεία

Αναφορικά με την τελική τιμή των χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων, ο πρόεδρος των κρεοπωλών Λάρισας, Ευάγγελος Ρίζος, αναφέρει: Η γαλοπούλα δεν είναι στις πρώτες επιλογές των καταναλωτών, είτε λόγω τιμής είτε λόγω τρόπου μαγειρέματος. Η τιμή της θα κυμανθεί περίπου από 9 έως 11 ευρώ το κιλό. Αντίθετα, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται για το αρνί και το πρόβειο, παρά τις μικρές ποσότητες που διατίθενται στην αγορά λόγω της ευλογιάς. Η τιμή του αρνιού αναμένεται να διαμορφωθεί στα 17 ευρώ το κιλό, με τους καταναλωτές να το επιλέγουν κυρίως για τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Το χοιρινό είναι, επίσης, πρωταγωνιστής στο γιορτινό τραπέζι, ενώ αποτελεί την πιο σταθερή και οικονομική λύση, καθώς οι τιμές του παραμένουν σταθερές στα 6,5 με 8,5 ευρώ το κιλό.

Πολλοί θα πάρουν χοιρινό για τηγανιά που είναι σταθερά στο εορταστικό μενού. Παραγγελίες για ιδιαίτερες παρασκευές ρολά, καρέ έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Ο αδιαμφισβήτητος «βασιλιάς» της κατανάλωσης παραμένει το μοσχάρι. Παρά την αύξηση της τιμής του, εξακολουθεί να έχει τη «μερίδα του λέοντος» στις προτιμήσεις των Λαρισαίων, με την τιμή να αγγίζει ακόμη και τα 18 ευρώ το κιλό.

Σημαντική θέση στις επιλογές των καταναλωτών κατέχει και το κοτόπουλο, το οποίο προτιμάται κυρίως σε φιλέτο και όχι ολόκληρο, καθώς δίνει τη δυνατότητα για πολλές και διαφορετικές παρασκευές».

Μακεδονία: Στάση αναμονής για να θερμανθεί η αγορά

Χωρίς να έχει ζεσταθεί ακόμη η αγορά, η χριστουγεννιάτικη περίοδος βρίσκει τους κρεοπώλες σε στάση αναμονής και τους καταναλωτές πιο συγκρατημένους στις επιλογές τους. Ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπωλών Θεσσαλονίκης, Νίκος Μπαλαμπανίδης, σημειώνει ότι «είναι ακόμη νωρίς να έχουμε κάποια εικόνα της αγοράς. Απλώς από εμπειρία σε σχέση με πέρσι παρατηρούμε ότι το αγοραστικό κοινό πηγαίνει σε πιο στοχευμένες αγορές, αποφεύγοντας τις υπερβολές και τη σπατάλη τροφίμων».

Η κίνηση αναμένεται να ξεκινήσει ουσιαστικά από σήμερα, Παρασκευή, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν ότι οι καταναλωτές αγοράζουν με μέτρο και προσοχή. «Φέτος, η τιμή του μοσχαριού έχει ανέβει, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, από πέρσι τον Οκτώβριο έως φέτος, έχει παρουσιάσει 13% αύξηση που δεν είναι ευκαταφρόνητη», τόνισε ο κ. Μπαλαμπανίδης.

Το γεγονός της αύξησης το απέδωσε σε μια σειρά παραγόντων, όπως εξαιτίας της αύξησης της τιμής των εισαγόμενων, αφού το 85% του μοσχαρίσιου κρέατος είναι εισαγόμενο, όπως είπε, αλλά και τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου λόγω Πρασινίσματος. «Το μοσχάρι εκτινάχθηκε τους τελευταίους έξι μήνες, γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κι άλλες αραβικές χώρες άρχισαν ξαφνικά να ζητούν μοσχαρίσιο κρέας από τη Γαλλία.

Καθώς η χώρα μας προμηθεύεται το μεγαλύτερο ποσοστό κρέατος από τη Γαλλία και με το παράλληλο «ψαλίδισμα» των επιδοτήσεων που παίρνουν οι Γάλλοι κτηνοτρόφοι, προέκυψε μια αναταραχή στην ισορροπία της αγοράς». Σε ό,τι αφορά την τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος, σημείωσε πως τις τελευταίες τρεις εβδομάδες υπάρχει μια σταθεροποίηση στην τιμή, ανάλογα με την κατηγορία και την ποιότητα του κρέατος, με την ανώτερη να φτάνει τα 17-18 ευρώ το κιλό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές για το χοιρινό –κατά μέσο όρο 8 ευρώ το κιλό– και το κοτόπουλο –4-5 ευρώ ολόκληρο– έχουν παραμείνει σταθερές εδώ και ενάμιση χρόνο και δεν έχουν διακυμάνσεις. Αναφορικά με το κατσίκι και το αρνί, ο πρόεδρος των Κρεοπωλών Θεσσαλονίκης είπε ότι επειδή δεν έγιναν πολλές σφαγές, πιθανότατα οι τιμές να είναι λίγο καλύτερες από πέρσι.

«Σε μεγάλη έρευνα που έχουμε κάνει για το μοσχαρίσιο κρέας, αποδείχθηκε ότι το 50% του μοσχαρίσιου κρέατος πωλείται ως κιμάς. Σήμερα, η τιμή πώλησής του είναι από 14 έως 16 ευρώ το κιλό», κατέληξε ο κ. Μπαλαμπανίδης.

Θράκη: Ανοδική η τάση στην τιμή του μοσχαρίσιου

Δείχνει να φτάνει χωρίς να αποκλείεται και να ξεπερνάει τα 9 ευρώ το κιλό για σφάγιο το μοσχαρίσιο κρέας, όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα, αλλά το ζήτημα και για τους κτηνοτρόφους είναι πόσο ακριβότερο το τρώει ο καταναλωτής. Ξεπέρασε τα 8 ευρώ το κιλό και όσο καλύτερη είναι η ποιότητα, ανάλογα με την φυλή, τόσο ανεβαίνει η τιμή. «Η ποιότητα και οι τιμές εξαρτώνται και από το αν πρόκειται για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ή κρεατοπαραγωγής. Σε γενικές γραμμές, κινούμαστε στα 8,30-8,50 ευρώ το κιλό και εκτιμώ ότι θα φτάσει τα 9 ευρώ το κιλό», σημειώνει ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστας Δουνάκης. Το αποδίδει στην έλλειψη σε ελληνικά μοσχάρια, όπως και στις σημαντικά περιορισμένες εισαγωγές, καθώς τα μοσχάρια είναι ακριβά και στο εξωτερικό.

Αναφέρει ότι ορισμένοι μόνο έμποροι αγοράζουν ζων βάρος λόγω και των περιορισμών που επιβλήθηκαν από τη ζωονόσο της ευλογιάς. «Επιπλέον, ο παραγωγός λαμβάνει συνδεδεμένη ενίσχυση για τα βοοειδή όταν πουλάει σφάγιο ένα μοσχάρι. Η Συνδεδεμένη είναι περίπου στα 200 ευρώ ανάλογα με τους μήνες και την κατηγορία του ζώου», προσθέτει, εξηγώντας πως γι’ αυτόν τον λόγο οι παραγωγοί σταδιακά κατευθύνονται στην πάχυνση των βοοειδών.

Ο κ. Δουνάκης εξηγεί ότι ο λόγος που δεν υπάρχουν αρκετά μοσχάρια αυτή την περίοδο είναι ότι τα μοσχάρια που γεννήθηκαν στο τέλος του 2024 με αρχές του 2025 σφάζονται την άνοιξη. «Εμείς θα φάμε ελληνικά μοσχάρια που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν εδώ. Στη Θράκη, το μεγαλύτερο ποσοστό της κατανάλωσης είναι από ελληνικά μοσχάρια», δηλώνει.

Ζεσταίνεται η ζήτηση για χοιρινό

Πλησιάζοντας τις μέρες των εορτών, άρχισε να διαφαίνεται ζήτηση για χοιρινό κρέας, ειδικά αυτή την εβδομάδα, αναφέρει ο Δραμινός Χρήστος Σταυρινάκης, μέλος του ΔΣ της Νέας Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόεδρος στο Σφαγείο ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΕ.

«Το ενδιαφέρον από εμπόρους, κρεοπώλες και σούπερ μάρκετ είναι πλέον ζωντανό», σημειώνει, εξηγώντας ότι η σύγκριση με πέρυσι θα γίνει στο τέλος της περιόδου, καθώς για το χοιρινό η προμήθεια γίνεται σταδιακά, δεν υπάρχει η προετοιμασία που γίνεται στο αρνί. Η τιμή παραγωγού χονδρικής διαμορφώνεται στο 1,75 με 1,80 ευρώ το κιλό για ζων βάρος. Ελπίζει η ζήτηση να ανέβει, όπως επίσης και η τιμή παραγωγού, η οποία πέρυσι ήταν στα 2 ευρώ το κιλό.