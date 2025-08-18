CALLING2SCALE GUNMA: Η νέα πύλη των ευρωπαϊκών startups στην Ιαπωνία

Η Ιαπωνία ανοίγει τις πόρτες της στις καινοτόμες ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος Calling2Scale Gunma, μιας τρίμηνης πρωτοβουλίας που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει προηγμένες startups με στόχο την είσοδο στην ιαπωνική αγορά. Η πρόσκληση απευθύνεται σε εταιρείες με έδρα στην ΕΕ ή στις συνδεδεμένες χώρες του Horizon Europe, οι οποίες διαθέτουν προϊόν έτοιμο για την αγορά, έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον έναν γύρο χρηματοδότησης και είναι έτοιμες να δεσμεύσουν ανώτατο στέλεχος για πλήρη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Στην καρδιά του Calling2Scale Gunma βρίσκεται η άμεση ανταπόκριση σε επιχειρηματικές προκλήσεις που θέτουν κορυφαίες ιαπωνικές εταιρείες. Οι επιλεγμένες startups θα επωφεληθούν από εκπαίδευση για την είσοδο στην ιαπωνική αγορά, στοχευμένη διασύνδεση (matchmaking) με ιαπωνικούς εταιρικούς εταίρους, επισκέψεις και παρουσιάσεις στην Gunma, καθώς και εξειδικευμένη καθοδήγηση από έμπειρους μέντορες.

Η Ιαπωνία ως στρατηγικός στόχος

Η χώρα της Άπω Ανατολής κατατάσσεται 18η παγκοσμίως και 2η στην Ανατολική Ασία στο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη StartupBlink. Η ιαπωνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να επενδύσει 67 δισ. δολάρια την περίοδο 2023-2027 για την ενίσχυση της καινοτομίας, με στόχο τις 100.000 νεοφυείς επιχειρήσεις και τους 100 «μονόκερους».

Οι μεγάλες εταιρείες, όπως η Mitsubishi και η Toyota, επενδύουν ενεργά σε σχεδόν όλους τους κλάδους της τεχνολογίας, συνεργάζονται με startups και υλοποιούν από κοινού προγράμματα και επιταχυντές. Αυτό δημιουργεί ένα ισχυρό περιβάλλον για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.

Γιατί στη Gunma

Η Gunma είναι ένα βιομηχανικό κέντρο υψηλής στρατηγικής αξίας. Φιλοξενεί εταιρείες όπως οι Beisia, Taiyo Yuden και Subaru και αποτελεί κόμβο για την αυτοκινητοβιομηχανία, τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τη βιομηχανία τροφίμων. Η μεταποίηση αντιστοιχεί σε πάνω από το 30% της περιφερειακής παραγωγής, καθιστώντας την ιδανική για πιλοτικές εφαρμογές προηγμένων τεχνολογιών.

Μια γέφυρα καινοτομίας μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας

Το Calling2Scale Gunma δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Είναι μια πραγματική γέφυρα, που συνδέει την ευρωπαϊκή καινοτομία με την ιαπωνική αγορά. Για τις startups που διαθέτουν τις σωστές προϋποθέσεις και φιλοδοξία για διεθνή επέκταση η ευκαιρία είναι μοναδική.