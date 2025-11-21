Έγκριση πίστωσης 15,75 εκατ. ευρώ για την προστασία των αυτόχθονων φυλών

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την έγκριση διάθεσης πίστωσης ύψους 15.750.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση της παρέμβασης Π3-70-1.5 με τίτλο «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων». Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο Διαύγεια, αφορά την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣΚΑΠ) 2023-2027.

Σύμφωνα με την απόφαση, η πίστωση θα διατεθεί από τη ΣΑΕ 082/7 και συγκεκριμένα από το έργο με Κ.Α. 2025ΣΕ0870002, προκειμένου να καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους της παρέμβασης. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις στρατηγικές προσπάθειες για τη διατήρηση και προστασία των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, οι οποίες αντιμετωπίζουν απειλές εξαφάνισης και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής αγροτικής κληρονομιάς.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να στηρίξει τους παραγωγούς που εκτρέφουν αυτές τις φυλές, ενισχύοντας την οικονομική βιωσιμότητα της παραγωγής και παράλληλα συμβάλλοντας στη βιοποικιλότητα και στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.

