Εγκρίθηκε πίστωση 50,6 εκατ. ευρώ για την πληρωμή της Απονιτροποίησης 2025

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης ύψους 50.641.619,88 ευρώ για τη δράση «10.1.04: Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10, στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης, όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.

Η πίστωση θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους της δράσης, με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων από γεωργικές δραστηριότητες. Από το συνολικό ποσό, 10.641.619,88 ευρώ αφορούν αδιάθετα υπόλοιπα προηγούμενης απόφασης του Μαΐου 2025.

Η απόφαση εντάσσεται στις προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, ενισχύοντας τη συμμόρφωση των παραγωγών με περιβαλλοντικά πρότυπα και την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων.

