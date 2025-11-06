Έγκριση πίστωσης 2,1 εκατ. ευρώ για de minimis σε παραγωγούς του Έβρου και της  Ημαθίας

Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στη δέσμευση πίστωσης ύψους 2.104.755 ευρώ προκειμένου να καταβληθούν ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) σε παραγωγούς των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Ημαθίας.

Η ενίσχυση αφορά παραγωγούς που υπέστησαν οικονομική ζημιά κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, λόγω της απαγόρευσης διακίνησης μηδικής, αλλά και της αδυναμίας συλλογής και διακίνησης βιομηχανικής τομάτας – γεγονότα που οδήγησαν σε σημαντική απώλεια εισοδήματος.

Η πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό του ΥΠΑΑΤ για το οικονομικό έτος 2025 (Ειδικός Φορέας 1029 – 501, Λογαριασμός 2390901002) και αφορά την κάλυψη της σχετικής δαπάνης που απαιτείται για τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης κατηγορίας ενισχύσεων.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση