Εγκύκλιος-«γέφυρα» για μη ολοκληρωμένα Σχέδια Βελτίωσης

Εγκύκλιο, που προβλέπει τις προϋποθέσεις για να μεταφερθούν από το ΠΑΑ 2014-2022 και να εξοφληθούν τελικά από το ΣΣ-ΚΑΠ 2023-2027 τα μη ολοκληρωμένα Σχέδια Βελτίωσης της προκήρυξης του 2023, υπέγραψε η γενική γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα.

Εφόσον τελικά δεν δόθηκε άλλη παράταση στα αιτήματα πληρωμής για τους δικαιούχους του ’23, μετά τις 25 Οκτωβρίου 2025, φαίνεται ότι ένα ποσοστό επενδυτικών σχεδίων μεταξύ του 10% και του 20% των εγκρίσεων, δεν θα είναι δυνατό να ολοκληρωθεί και να πληρωθεί εντός του 2025, που λήγει η προθεσμία πληρωμών ενισχύσεων από το ΠΑΑ 2014-2022. Έτσι, στις 4 Νοεμβρίου αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 302225, που αναφέρει:

«Ενόψει της λήξης επιλεξιμότητας πληρωμών του ΠΑΑ 2014–2022 την 31η Δεκεμβρίου 2025 και με στόχο την ομαλή συνέχιση της υλοποίησης των ημιτελών έργων της Δράσης 4.1.5, σας ενημερώνουμε ότι όσα έργα της συγκεκριμένης δράσης δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως ολοκληρωμένα, δύνανται να συνεχίσουν την υλοποίησή τους ως ανειλημμένες υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2014–2022 στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023– 2027, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται σωρευτικά τα εξής:

Έχει καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον δικαιούχο η αναλογούσα δημόσια δαπάνη τουλάχιστον ενός αιτήματος πληρωμής. Δεν έχει υποβληθεί αίτημα τελικής πληρωμής ή αίτημα τροποποίησης ολοκλήρωσης του έργου. Απομένει για ολοκλήρωση τουλάχιστον το 20% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 27 της υπ’ αρ. 427/2.3.2023 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1414).

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η μεταβολή του χαρακτηρισμού των τελικών πληρωμών σε μερικές.»

Να σημειώσουμε ότι από τις αρχές του 2025 και μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου – από την προκήρυξη της δράσης 4.1.5 του 2023 – είχαν πληρωθεί 122 εκατ. ευρώ, ενώ μέχρι το τέλος του έτους η Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ εκτιμά ότι θα πληρωθούν άλλα 48 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης 4.1.5, που είναι γνωστή ως «Σχέδια Βελτίωσης», είχε αυξηθεί από τα αρχικά 180 εκατ. ευρώ σε 306,7 εκατ. ευρώ με τροποποίηση της πρόσκλησης τον Ιούλιο του 2024 και κατανομή ανά περιφέρεια ως εξής: