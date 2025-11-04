Κ.Τσιάρας: Εντός της ημέρας η κατάθεση του Action Plan 2 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Εντός της ημέρας καταθέτει η κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο σχέδιο δράσης γνωστό ως Action Plan 2 σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ και την καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων. Αυτό γνωστοποίησε από τη Βουλή ο ΥπΑΑΤ Κώστας Τσιάρας, στην αρχική του τοποθέτηση ως μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ζήτησε υψηλότερη ανάλυση για την γεωχωρική αποτύπωση δεδομένων. Εντός της ημέρας θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Action Plan 2» είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι όπως έχει γίνει γνωστό από το ΥΠΑΑΤ το σχέδιο προβλέπει σημαντικές αλλαγές στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, στα γεωχωρικά δεδομένα και στην καταγραφή των ζωικών μονάδων, με στόχο τη διαφάνεια και την ευθυγράμμιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι το Action Plan 2 υποβάλλεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επισημαίνεται ότι στις 6 Νοεμβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την Αθήνα ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ, Κρίστοφ Χάνσεν ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα.

Ο ΥπΑΑΤ επεσήμανε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην Εξεταστική τις ενέργειες της κυβέρνησης για την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ώστε έως το 2026 να δημιουργηθεί ένας πλήρως διαλειτουργικός μηχανισμός πληρωμών και ελέγχων, με στόχο τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων.