Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά της Π.Γ. Νίκας από την Υφαντής

Στις 20 Νοεμβρίου 2025, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια με την υπ’ αριθ. 895/2025 απόφαση της ενέκρινε ομόφωνα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την «Α. & Χ. ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (ΥΦΑΝΤΗΣ) επί της « ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε.» (ΝΙΚΑΣ) σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011.

Η συγκέντρωση αφορά τις αγορές επεξεργασμένου κρέατος για κρύα κατανάλωση (αλλαντικά) στις οποίες οι ΝΙΚΑΣ και ΥΦΑΝΤΗΣ είναι ανταγωνιστές και οι οποίες διακρίνονται κυρίως ανά είδος κρέατος (πουλερικά, χοιρινό, βοδινό), και ανά κανάλι διανομής. Τα προϊόντα αυτά παράγονται και διατίθενται τόσο στη λιανική αγορά όσο και στη μαζική εστίαση σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού έδειξε ότι ο κλάδος των αλλαντικών στη χώρα μας βασίζεται κυρίως σε εγχώριες πρώτες ύλες, παρουσιάζει μεγάλη μεταβλητότητα με δυνατότητα των επιχειρήσεων να παράγουν και να διαθέτουν σχεδόν όλους τους τύπους των αλλαντικών και αποτελείται από πολλές επιχειρήσεις, οι περισσότερες μικρού και μεσαίου μεγέθους, σε σύγκριση με λίγες μεγάλες βιομηχανίες.

Οι επιπτώσεις της συγκέντρωσης εξετάστηκαν για κάθε σχετική αγορά με βάση στοιχεία, που έδωσαν η εξαγοράζουσα εταιρεία, οι ανταγωνιστές στον κλάδο των αλλαντικών και τα σούπερ μάρκετ που διαθέτουν τα προϊόντα στους καταναλωτές, καθώς επίσης και με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενες αποφάσεις από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομολογία στον χώρο των αλλαντικών και των τροφίμων και συναφείς κλαδικές μελέτες. Αξιολογήθηκαν οι σημαντικότεροι παράγοντες της δομής της αγοράς, όπως η ασυμμετρία και μεταβλητότητα των μεριδίων αγοράς, η έλλειψη εμποδίων εισόδου στην αγορά αλλαντικών, η απουσία νομικών και διαρθρωτικών δεσμών των συμμετεχόντων, καθώς και η ύπαρξη σημαντικής διαπραγματευτικής ισχύος των σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα αλλαντικών ιδιωτικής ετικέτας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αντισταθμίζουν την ανταγωνιστική ισχύ των προμηθευτών αλλαντικών και τις επιπτώσεις της εξεταζόμενης συγκέντρωσης.

Περαιτέρω, στην αγορά των αλλαντικών από πουλερικά που διατίθενται στην λιανική η νέα οντότητα θα έχει αθροιστικό μερίδιο αγοράς 30-40%, ωστόσο στην αγορά δραστηριοποιείται ήδη ένας τουλάχιστον σημαντικός ανταγωνιστής με ίδιο περίπου μερίδιο αγοράς. Επίσης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών στην εξεταζόμενη αγορά οδηγεί σε αυξομειώσεις μεριδίων αγοράς, με επέκταση των δραστηριοτήτων ορισμένων ανταγωνιστών και συρρίκνωση άλλων, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ασκούν σημαντική ανταγωνιστική πίεση στα επώνυμα προϊόντα.

Στην αγορά των αλλαντικών από χοιρινό που διατίθενται στην λιανική, η νέα οντότητα θα έχει αθροιστικό μερίδιο αγοράς άνω του 20-30% με την προσαύξηση όμως από την εξαγοραζόμενη επιχείρηση να μην είναι σημαντική ενώ στην αγορά δραστηριοποιείται ένας εξίσου σημαντικός ανταγωνιστής και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας συνολικά καταλαμβάνουν την 1η θέση.

Σε υπόλοιπες σχετικές αγορές, για παράδειγμα των αλλαντικών βόειου κρέατος ή των λουκάνικων που διατίθενται στην λιανική αγορά, η νέα οντότητα που δημιουργείται είτε θα υπολείπεται του ορίου μεριδίου σχηματισμού επηρεαζόμενης αγοράς είτε η προσαύξηση στο μερίδιο αγοράς που θα προκαλείται θα είναι κάτω του 5% και δεν θα είναι σημαντική. Επιπρόσθετα στις αγορές των αλλαντικών που διατίθενται στην μαζική εστίαση δεν αναμένονται σημαντικά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό με τις επιπτώσεις της συγκέντρωσης στα μερίδια αγοράς να είναι ανάλογες των αγορών λιανικής διάθεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη συνολικά τα στοιχεία της έρευνας, κρίνεται ότι η πραγματοποίηση της υπό κρίση συγκέντρωσης δεν αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα ανταγωνισμού σε όλες τις εξεταζόμενες σχετικές αγορές αλλαντικών με τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης της νέας οντότητας.