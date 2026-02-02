Εγκρίθηκε η επιχορήγηση για τα μελισσοκομικά του 2016

Υπεγράφη η απόφαση για την έγκριση της επιχορήγησης των μελισσοκομικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ) για το οικονομικό έτος 2026. Η απόφαση αφορά σειρά δράσεων, που στοχεύουν στη στήριξη του τομέα της μελισσοκομίας, στην ενίσχυση των παραγωγών και στην αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων κυψέλης.

Στο πλαίσιο της επιχορήγησης εντάσσονται επτά βασικές παρεμβάσεις.

Η πρώτη αφορά παροχή συμβουλών, εκπαίδευσης και τεχνικής βοήθειας προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων (Π2-55.1), με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των παραγωγών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.

Η δεύτερη παρέμβαση εστιάζει στους εχθρούς και τις ασθένειες των μελισσών (Π2-55.2), με τη δημιουργία προγράμματος στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida), που αποτελεί σοβαρή απειλή για τα μελίσσια.

Η τρίτη παρέμβαση στοχεύει στον εξορθολογισμό της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών (Π2-55.3), ώστε να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και η βιωσιμότητα των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων.

Η τέταρτη παρέμβαση περιλαμβάνει μέτρα για την αύξηση του αριθμού και του εύρους των αναλύσεων μελιού και άλλων προϊόντων κυψέλης (Π2-55.4), ενισχύοντας την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή.

Σημαντική είναι και η πέμπτη παρέμβαση, η οποία αφορά δράσεις προώθησης, επικοινωνίας και μάρκετινγκ (Π2-55.6), περιλαμβάνοντας και παρακολούθηση της αγοράς, ενώ η έκτη επικεντρώνεται σε συνεργασίες με ειδικευμένους φορείς για προγράμματα έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας (Π2-55.5), ώστε να ενισχυθεί η καινοτομία και η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών.

Τέλος η έβδομη παρέμβαση αφορά τις «Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων» (Π2-55.7). Καθορίζεται η συνολική δημόσια δαπάνη και εγκρίνεται επιχορήγηση για την υλοποίηση των εν λόγω Πράξεων για το έτος 2026, σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Η συνολική δημόσια δαπάνη για τις δράσεις αυτές ανέρχεται σε 6,3 εκατομμύρια ευρώ, με το 50% της δαπάνης να καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί απευθείας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, με καταληκτική ημερομηνία τις 15 Οκτωβρίου 2026. Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ελληνικών μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων, στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελισσοκόμων, υποστηρίζοντας έναν τομέα με σημαντική οικονομική και οικολογική συνεισφορά στη χώρα.