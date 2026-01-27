Εξειδίκευση πρόσθετων 49 δισ. ευρώ της ΚΑΠ από τον Χάνσεν

Τις βασικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) παρουσίασε ο Επίτροπος Γεωργίας της Ε.Ε., Κριστόφ Χάνσεν, στην 100ή διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης Grüne Woche στο Βερολίνο.

Στην ομιλία του, ο Χάνσεν έθεσε στο επίκεντρο τη στήριξη εισοδήματος των αγροτών, τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την απλοποίηση των διαδικασιών, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τον ρόλο της ΚΑΠ στη σταθερότητα και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Ο Επίτροπος παρουσίασε για ακόμα μια φορά τον προτεινόμενο ελάχιστο συνολικό προϋπολογισμό της ΚΑΠ, ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, από τον οποίο τουλάχιστον το 10% – όπως είπε – θα κατευθυνθεί στην αγροτική ανάπτυξη μέσω των Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων λαμβάνοντας υπόψιν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 49 δισ. ευρώ, ενώ, όπως τόνισε ο Χάνσεν, μπορεί να αυξηθεί σημαντικά μέσω δανειακών εργαλείων, προσφέροντας στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων και τη στήριξη νέων πρωτοβουλιών στον πρωτογενή τομέα.

Παράλληλα, πρόσθετα κονδύλια ύψους 45 δισ. ευρώ – που ανακοίνωσε στην 6 Ιανουαρίου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν– ανεβάζουν τη συνολική χρηματοδότηση για τη γεωργία κοντά στα 400 δισ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο Χάνσεν επισήμανε ότι η πολιτική προσέγγιση της Επιτροπής συνδέει τη στήριξη εισοδήματος με την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων, όπως το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, που διαθέτει 40 δισ. ευρώ για τη στήριξη της βιοτεχνολογίας, της βιοοικονομίας, της υγείας και της γεωργίας.

Όπως επεσήμανε, οι προτάσεις της Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη τις ανησυχίες των αγροτών, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα συζητηθούν και θα τροποποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Χάνσεν χαρακτήρισε την τρέχουσα περίοδο «πολύ δύσκολη» για τους παραγωγούς, εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων, μεταβλητότητας αγορών, ασθενειών ζώων και γεωπολιτικής αστάθειας. Τόνισε τη σημασία του άμεσου διαλόγου με τους αγρότες, υπενθυμίζοντας ότι κατά το πρώτο έτος της θητείας του επισκέφθηκε και τα 27 κράτη μέλη για να συναντήσει παραγωγούς από κοντά.

Παρουσίασε επίσης το «Vision for the Future of Agriculture», το όραμα που θέτει τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο, όχι μόνο από περιβαλλοντική, αλλά και από οικονομική και κοινωνική σκοπιά, τονίζοντας ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να παραμένουν οικονομικά βιώσιμες και παραγωγικές. Ο Επίτροπος αναφέρθηκε ακόμη σε θέματα απλοποίησης της ΚΑΠ, επιτάχυνσης εγκρίσεων για εναλλακτικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα, βιολογικής γεωργίας, συμβάσεων στον γαλακτοκομικό τομέα και περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Όπως υπογράμμισε, όλες οι προτάσεις συνδέονται με κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, διασφαλίζουν τον κοινό χαρακτήρα της ΚΑΠ και προστατεύουν τους αγρότες από αθέμιτο ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα και την καινοτομία στον τομέα. Με την παρουσίαση αυτή, ο Χάνσεν επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σταθερό, καλά χρηματοδοτούμενο και βιώσιμο πλαίσιο πολιτικής, που συνδυάζει οικονομική στήριξη, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών αγροτών.