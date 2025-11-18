Έως 30 Νοεμβρίου πληρώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για Αυτόχθονες Φυλές

Σε χθεσινή ανακοίνωσή του, 17 Νοεμβρίου 2025, σχετικά με την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για τις Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Στο πλαίσιο των απαιτούμενων διοικητικών / διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπολογισμό πληρωμής προκαταβολής μέχρι 30.11.2025 της Παρέμβασης Π3-70-1.5 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων” του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή τα δεδομένα της ψηφιακής υπηρεσίας κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ως εκ τούτου ενημερώνονται:

οι ενταγμένοι δικαιούχοι της Παρέμβασης Π3-70-1.5 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων” του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027,

πως οφείλουν να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεών τους μέχρι και την Δευτέρα 17-11-2025 για το έτος εφαρμογής 2025.

Επισημαίνεται ότι:

Για τους δικαιούχους της Παρέμβασης που έχουν στην κατοχή τους περισσότερους του ενός κωδικούς EL θα πρέπει να κάνουν απογραφή για όλους τους EL την ίδια ημερομηνία στην ΚΒΔ δεδομένου ότι, για την κάθε ημερομηνία αθροίζονται τα ζώα όλων των EL και το αποτέλεσμα του ελέγχου προκύπτει από την ημερομηνία με το μικρότερο αριθμό ζώων. Η εν λόγω ενέργεια θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κατά τη διάρκεια του έτους δέσμευσης όταν γίνεται απογραφή των ζώων στην ΚΒΔ.

Για τους δικαιούχους της Παρέμβασης που έχουν δύο (2) ή περισσότερες φυλές αιγοπροβάτων, ή/και έχουν χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιπλέον της ετήσιας απογραφής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας για τα αιγοπρόβατα και για όλες τις εκμεταλλεύσεις χοιρινών, θα πρέπει να προσκομίσουν και το χειρόγραφο μητρώο στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέχρι και την Παρασκευή 21-11-2025. Η εν λόγω προσκόμιση κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ζώα ανά φυλή.

Σημειώνεται ότι οι παραγωγοί που δεν θα έχουν προβεί για τις ενταγμένες εκμεταλλεύσεις στις προαναφερόμενες ενέργειες δεν θα καταστεί δυνατή η χορήγηση της προκαταβολής για τις εν λόγω ζωικές κατηγορίες.