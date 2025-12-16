Πληρώθηκε η προκαταβολή του ΕΛΓΑ ύψους 120 εκατ. ευρώ

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων πιστώθηκαν την Τρίτη, 16/12, τα χρήματα της προκαταβολής για τα έτοιμα πορίσματα ΕΛΓΑ λόγω εαρινών παγετών ύψους 120 εκατ. ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν έχει ακόμη καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα για την καταβολή του υπόλοιπου.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ σε σχέση με τις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: «είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ. Να δούμε μαζί με τους εκπροσώπους των αγροτών ένα καινούριο σύστημα».