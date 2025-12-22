Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΓΑ: «Ο οργανισμός βάλλεται άδικα εξαιτίας της παρακράτησης της ασφαλιστικής εισφοράς»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛ.Γ.Α., με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης στις 06.12.2025, «εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση του στον δίκαιο αγώνα των αγροτών, κτηνοτρόφων, και μελισσοκόμων μας.

Ο ΕΛ.Γ.Α. αποδεδειγμένα τα τελευταία έτη έχει σταθεί στο πλευρό των ασφαλισμένων και έχει ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στις ολοένα και αυξανόμενες ζημιές που πλήττουν τον πρωτογενή τομέα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος.

Πού οφείλεται η αστοχία

«Τις τελευταίες ημέρες», σύμφωνα με το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων, «ο Οργανισμός βάλλεται άδικα εξαιτίας της παρακράτησης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς από τους λογαριασμούς των παραγωγών που είχαν επιλέξει ως τρόπο εξόφλησης (με εξουσιοδότηση) την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών από τον Οργανισμό με την καταβολή των προγραμματισμένων επιδοτήσεων.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί πάγια τακτική είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών τα τελευταία 15 χρόνια και απορρέει από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (ν. 3877/2010).

Η αστοχία που προέκυψε και προκάλεσε τη μεγάλη αναστάτωση στους παραγωγούς μας, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε η προγραμματισμένη καταβολή των επιδοτήσεων η οποία πάντα προηγείται χρονικά της είσπραξης της οφειλόμενης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς.

Η οποιαδήποτε προσπάθεια επίρριψης ευθυνών στη Διοίκηση και στις υπηρεσίες του Οργανισμού είναι εντελώς αβάσιμη. Οι εργαζόμενοι του Οργανισμού συνεχίζουμε να στεκόμαστε πάντα με αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων αγωνιζόμενοι για τη βελτίωση του υπάρχοντος γεωργασφαλιστικού συστήματος», καταλήγει η ανακοίνωση.