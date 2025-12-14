ΕΛΓΑ: Την Τετάρτη αναμένεται η προκαταβολή των αποζημιώσεων για τους εαρινούς παγετούς του 2025

Πυρετώδεις διεργασίες λαμβάνουν χώρα –σύμφωνα με το ρεπορτάζ– τις τελευταίες ημέρες στον ΕΛΓΑ, καθώς ο Οργανισμός έχει πλέον εξασφαλίσει την απαιτούμενη ρευστότητα για την καταβολή των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που επλήγησαν από τους εαρινούς παγετούς του 2025.

Η προκαταβολή, ύψους 120 εκατ. ευρώ, αναμένεται να πιστωθεί στους δικαιούχους την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, με την πληρωμή να αφορά το σύνολο των πληγέντων, ανεξάρτητα από την εξόφληση της ασφαλιστικής εισφοράς. Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζου, προωθείται τροπολογία που καταργεί προσωρινά τη σχετική προϋπόθεση, ενώ η εξόφληση των εισφορών μετατίθεται για τις 30 Ιουνίου 2026, συνοδευόμενη από ρύθμιση για οφειλές προηγούμενων ετών.

Την ίδια ώρα, ο ΕΛΓΑ προετοιμάζει και τις προκαταβολές για το φυτικό κεφάλαιο, μετά τη δημοσίευση του πλαισίου για τις ζημιές από τις πλημμύρες του 2023. Προβλέπεται ενίσχυση έως 60%, με διαθέσιμο ποσό 34,35 εκατ. ευρώ και δικαιούχους όσους έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ 2023 και έχουν τακτοποιήσει την εισφορά του 2023.