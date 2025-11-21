EIT FOOD: Εδώδιμα έντομα και τεχνολογία ανίχνευσης φυτοφαρμάκων οι μεγάλοι νικητές του διαγωνισμού EWA

Μία γιορτή για τη γυναικεία ενδυνάμωση και την επιχειρηματικότητα η οποία ανέδειξε καινοτόμες ιδέες και πρωτοβουλίες στον αγροδιατροφικό τομέα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EIT Food – Empowering Women in Agrifood (EWA). Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίηση της ημερίδας «Κλιματική Αλλαγή και Αγροδιατροφή: Προσαρμογή, Καινοτομία και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα» στη διάρκεια της οποίας φιλοξενήθηκε το Pitching Event στο οποίο δέκα γυναίκες, που είχαν λάβει εκπαίδευση και καθοδήγηση, παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT Food) σε συνεργασία με τον AWomanCanBe.org και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Μέγα Χορηγό την εταιρεία Nikolopoulou Foods. Η εκδήλωση εντάχθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του EU Climate Pact.

Βραβεία

Η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού ήταν η Αναστασία Φουντούλη, η οποία απέσπασε το 1ο βραβείο του διαγωνισμού (10.000 ευρώ) με την επιχειρηματική ιδέα αξιοποίησης εδώδιμων εντόμων Cricketos.

Το 2ο βραβείο (5.000 ευρώ) έλαβε η Χρυσή Παπαγιαννάκη με την ιδέα του PestAgroFoodNIR, μιας φορητής συσκευής για την εκτίμηση της πιθανής παρουσίας υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα.

Το βραβείο Visibility Pack, κέρδισε η Julija Volobujeva, με μια έτοιμη προς κατανάλωση πάστα από τέμπε και μίζο, ένα φυτικό προϊόν φτιαγμένο από ελληνικό βιολογικό ρεβίθι.

Το συγκεκριμένο βραβείο θα τη δώσει τη δυνατότητα να παρουσιάσει την ιδέα της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Καινοτομία, βιωσιμότητα και κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο Τ. Θεοδωρικάκος «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα»

Η ημερίδα ήταν αφιερωμένη στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη δράση για το κλίμα και είχε ως στόχο να ανοίξει τον διάλογο γύρω από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αγροδιατροφικό τομέα και να αναδείξει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την καινοτομία ως καταλύτες βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και έδειξε την υποστήριξή του στη γυναικεία επιχειρηματικότητα απευθύνοντας χαιρετισμό ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο ίδιος δήλωσε ότι «Η γυναικεία επιχειρηματικότητα και η καινοτομία ταυτίζονται με την αντίληψή μας για ένα νέο παραγωγικό πρότυπο της ελληνικής οικονομίας. Για να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής και κυρίως να ενισχύσει το αποτύπωμά της στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και μέλλον για τις επόμενες γενιές, εάν δεν δημιουργήσουμε έναν καινοτόμο, πλούσιο, αποτελεσματικό, εξωστρεφή πρωτογενή τομέα, με πρωταγωνίστρια την αγροδιατροφή».

Ο κ. Θεοδωρικάκος περιηγήθηκε στον χώρο της εκδήλωσης και εντυπωσιάστηκε από τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που ανέπτυξαν νέες γυναίκες. Επίσης, Υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης της περιφέρειας, ώστε οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να πετύχουν πράγματα στη ζωή τους, να μπορούν να τα κάνουν πράξη και εκτός του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Μάλιστα, ανέφερε πως «έχουμε δημιουργήσει από κοινού με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ένα πρόγραμμα για την εφαρμογή λύσεων υψηλής τεχνολογίας στον πρωτογενή τομέα, το οποίο θα υποστηριχθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης με 4 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Πιστεύω θα έχει την αξία του και τα δικά του αποτελέσματα, αλλά θα μπορέσει να λειτουργήσει και σαν ένα παράδειγμα για να επεκταθεί σε όλη τη χώρα και να αποτυπώσει μια νέα δημιουργική σχέση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία και μάλιστα την οικονομία του πρωτογενούς τομέα».

Χ. Μπιλλίνης: Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ως πυλώνας ανάπτυξης

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Χαράλαμπος Μπιλλίνης, ο οποίος τόνισε ότι «η σημερινή εκδήλωση επικεντρώνεται σε έναν μείζον ζήτημα για τη χώρα και ολόκληρη την Ευρώπη, την κλιματική ανθεκτικότητα, τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής και την ενδυνάμωση των γυναικών στον επιχειρηματικό στίβο. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρίσκεται εδώ όχι μόνο ως εκπαιδευτικός φορές αλλά και ως πυλώνας ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και κλιματικής ανθεκτικότητας για την περιοχή της Θεσσαλίας και τη χώρα. Η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή συνδέεται άμεσα με την καινοτομία και την κοινωνική δικαιοσύνη».

Στη σημασία πραγματοποίησης της συγκεκριμένης ημερίδας αναφέρθηκε και ο Χρήστος Βασιλόπουλος εκπρόσωπος της εταιρείας Nikolopoulou Foods η οποία διέθεσε το χρηματικό έπαθλο για το 2ο βραβείο του διαγωνισμού.

Από την κλιματική κρίση στη βιώσιμη επιχειρηματικότητα

Την κεντρική ομιλία της ημερίδας πραγματοποίησε η Αντιπρύτανις Καινοτομίας, Διεθνοποίησης Συνεργασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χρυσή Λασπίδου, η οποία επικεντρώθηκε στον ρόλο της καινοτομίας και της εκπαίδευσης στον αγροδιατροφικό μετασχηματισμό. Η ίδια αναφέρθηκε στο τεράστιο πρόβλημα της Λειψυδρίας, στην ανάγκη για μετασχηματισμό ενώ ανέδειξε την καινοτομία ως μοχλό αλλαγής.

Με τη σειρά της η ιδρύτρια του οργανισμού Awomancanbe.org Βανέσα Αρχοντίδου τόνισε ότι είναι χαρούμενη διότι μέσω του συγκεκριμένου διαγωνισμού ανοίγονται πόρτες προς τις ωφελούμενες.

Ευχαρίστησε επίσης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την καθοριστική συμβολή του, όπως επίσης και την εταιρεία Nikolopoulou Foods, ως μέγα χορηγό.

Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν επίσης δύο συζητήσεις πάνελ, με θέματα:

1ο Πανέλ: Η Κλιματική Κρίση και οι Προκλήσεις για τις Επιχειρήσεις του Αγροδιατροφικού Τομέα:

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την παραγωγή, τη διαχείριση φυσικών πόρων, την πιστοποίηση, την ενεργειακή μετάβαση και τη χρηματοδότηση των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων.

Ομιλητές:

Βασίλης Ζόραπας, Προϊστάμενος Τμήματος Υδρογεωλογίας & Υδρολογίας, ΕΑΓΜΕ

Μαριαλένα Κανελλοπούλου, Head of Sustainability & System Certification Division, Cosmocert

Γιάννης Σταματονικολός, Associate Consultant PwC Greece, European Climate Pact Ambassador

Βούλα Τσιάρα, Αγροτική Τραπεζική, Τράπεζα Πειραιώς

Το πάνελ συντόνισε η Χριστίνα Γιαβάσογλου, Δημοσιογράφος ESG Stories

2ο Πάνελ: Καινοτομία και Ανθεκτικότητα – Νέα Μοντέλα για έναν Βιώσιμο Αγροδιατροφικό Τομέα

Το πάνελ είχε ως στόχο να παρουσιάσει και να αναδείξει καλές πρακτικές και καινοτόμες λύσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την κλιματική ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.

Ομιλητές:

Καθηγητής Νικόλαος Κατσούλας, Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κώστας Φιλιππακόπουλος, Γενικός Διευθυντής IGC AE

Ελένη Παππά, Γεωπόνος, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Open Farm

Ιωάννης Σενκό, Μελισσοκόμος – Beezeus, Ιδρυτής Vomvos Ecobuzz & Συνεταιρισμού Apis Era

Το πάνελ συντόνισε η Βικτωρία Αποστολοπούλου, Αρχισυντάκτρια Εφημερίδα Ύπαιθρος Χώρα