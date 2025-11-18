Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Ολοκληρώθηκε η 1η Εκπαιδευτική Δράση του Agrifood Leadership 2025-2026 στη Βέροια  

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, από την Παρασκευή 14 έως την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στη Βέροια, η 1η εκπαιδευτική δράση του Agrifood Leadership 2025-2026, σηματοδοτώντας έτσι και την επίσημη εκκίνηση του νέου κύκλου (2025-2026) του μοναδικού εκπαιδευτικού προγράμματος ηγεσίας για τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα.

Το Agrifood Leadership 2025-2026 υλοποιείται από τον οργανισμό Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, μέσω της ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τεχνικός και Στρατηγικός Σύμβουλος του προγράμματος είναι το Rutgers University των Η.Π.Α. Υποστηρικτής της 1ης εκπαιδευτικής δράσης ήταν η Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ν. Ημαθίας.

Εκπαίδευση στη σύγχρονη ηγεσία & βιωματική μάθηση

Στο πλαίσιο της 1ης εκπαιδευτικής δράσης, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να εισαχθούν στις βασικές αρχές της ηγεσίας και να λάβουν μέρος σε μια ολοκληρωμένη βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία, που στόχο έχει να καλλιεργήσει δεξιότητες και στάσεις απαραίτητες για τον σύγχρονο επαγγελματία του αγροδιατροφικού κλάδου.

Εκπαιδευτής της εκπαιδευτικής δράσης ήταν ο κ. Ιωάννης Μαυροκορίδης, εξειδικευμένος Εκπαιδευτής Στελεχών Επιχειρήσεων. Μέσα από στοχευμένες δραστηριότητες, αναλύσεις πραγματικών περιπτώσεων, εργαστήρια συμπεριφορικών τύπων και σύγχρονες μεθόδους συμμετοχικής μάθησης, οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με διαφορετικές πτυχές της ηγεσίας και έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη της δικής τους προσωπικής ηγετικής ταυτότητας.

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ν. Ημαθίας

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αποτέλεσε η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών Ομάδων Παραγωγών Ν. Ημαθίας, όπου οι συμμετέχοντες γνώρισαν από κοντά ένα επιτυχημένο και σύγχρονο μοντέλο συνεταιριστικής δράσης, παραγωγής και εξωστρέφειας.

Κατά την επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση με τον κ. Χρήστο Γιαννακάκη, Αντιπρόεδρο της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδος, ο οποίος μοιράστηκε εμπειρίες και πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την ηγεσία, τη λειτουργία των συνεταιρισμών και τις προκλήσεις του αγροτικού τομέα σήμερα. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με την κα. Έφη Λαζαρίδου, CEO του οργανισμού Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, η οποία ανέδειξε τη σημασία της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού υψηλών προδιαγραφών και την ανάγκη ενδυνάμωσης μιας νέας γενιάς ηγετών στον αγροδιατροφικό κλάδο.

Μια κοινότητα ηγετών που συνεχώς μεγαλώνει

Η 1η εκπαιδευτική δράση έφερε κοντά την ομάδα των νέων συμμετεχόντων, δημιουργώντας τις βάσεις για μια δυναμική κοινότητα, μια κοινότητα που έχει χτιστεί και εξελιχθεί τα τελευταία τρία χρόνια, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη του προγράμματος να δημιουργεί σταθερές σχέσεις, συνεργασίες και δίκτυα γνώσης.

Υποστηρικτές των επόμενων εκπαιδευτικών δράσεων είναι οι: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙNΔΟΣ, Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, COMPO EXPERT Hellas και Lidl Hellas.